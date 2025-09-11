Казахстанца объявили в розыск спецслужбы Кыргызстана

По факту финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) в розыск объявили гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что по факту финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) в розыск объявили гражданина Казахстана Камалутина Халикова.

По данным спецслужб, он является президентом Федерации бокса Карагандинской области, владеет активами в строительной сфере, ранее привлекался к уголовной ответственности за организацию ОПГ на территории РК и занимался контрабандой товаров из Кыргызстана в Казахстан.

Следствие установило, что Камалутин Халиков, зная о преступной деятельности Камчыбека Асанбека, его неоднократных судимостях за убийство, похищение человека и организацию преступного сообщества, вступил с ним в контакт с целью получения покровительства в КР для совместных бизнес-проектов.

Отмечается, что Камалутин Халиков неоднократно встречался с Камчыбеком Асанбеком в центре отдыха "Барс" в Иссык-Кульской области.

Постановлением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Камалутина Халикова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

Добавим, корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство иностранных дел Казахстана за комментарием по ситуации, но к моменту опубликования статьи ответа еще не было.

Напомним, что в начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

В начале текущего года председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

Отметим, неделю назад ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании ранее осужденного сторонника Кольбаева, члена ОПГ по прозвищу "Кеша". Ранее он был осужден на 12 лет с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима за сбыт наркотических средств.

Днем позже еще одного члена ОПГ Кольбаева задержали в Москве: по информации МВД КР, он являлся самым близким и доверенным лицом Камчы Асанбека, отвечал за его личную безопасность, принимал участие в криминальных разборках, а также занимался вымогательством.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.