    Казахстанца объявили в розыск спецслужбы Кыргызстана

    Опубликовано:

    Розыск
    Объявленный в розыск мужчина. Фото: ГКНБ КР / 24.kg

    По факту финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) в розыск объявили гражданина Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

    Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана сообщил, что по факту финансирования деятельности ОПГ так называемого вора в законе Камчыбека Асанбека (Камчи Кольбаева) в розыск объявили гражданина Казахстана Камалутина Халикова.

    По данным спецслужб, он является президентом Федерации бокса Карагандинской области, владеет активами в строительной сфере, ранее привлекался к уголовной ответственности за организацию ОПГ на территории РК и занимался контрабандой товаров из Кыргызстана в Казахстан.

    Следствие установило, что Камалутин Халиков, зная о преступной деятельности Камчыбека Асанбека, его неоднократных судимостях за убийство, похищение человека и организацию преступного сообщества, вступил с ним в контакт с целью получения покровительства в КР для совместных бизнес-проектов.

    Отмечается, что Камалутин Халиков неоднократно встречался с Камчыбеком Асанбеком в центре отдыха "Барс" в Иссык-Кульской области.

    Постановлением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Камалутина Халикова заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.

    Добавим, корреспондент NUR.KZ обратился в Министерство иностранных дел Казахстана за комментарием по ситуации, но к моменту опубликования статьи ответа еще не было.

    Напомним, что в начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

    За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

    В начале текущего года председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

    Отметим, неделю назад ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании ранее осужденного сторонника Кольбаева, члена ОПГ по прозвищу "Кеша". Ранее он был осужден на 12 лет с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима за сбыт наркотических средств.

    Днем позже еще одного члена ОПГ Кольбаева задержали в Москве: по информации МВД КР, он являлся самым близким и доверенным лицом Камчы Асанбека, отвечал за его личную безопасность, принимал участие в криминальных разборках, а также занимался вымогательством.

