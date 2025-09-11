"Трусливое нападение": Катар ответил на заявление Нетаньяху

МИД Катара назвал безрассудными заявления Биньямина Нетаньяху об укрывательстве террористов и считает, что таким образом хотят оправдать удар по Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На сайте МИД сообщили, что Катар решительно осуждает "безрассудные заявления" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно размещения в стране офиса ХАМАС и читают, что таким образом премьер пытается "оправдать трусливое нападение", а также прямые угрозы будущих нарушений государственного суверенитета.

"Нетаньяху полностью осознает, что размещение офиса ХАМАС было осуществлено в рамках посреднических усилий Катара, запрошенных Соединенными Штатами и Израилем. Он также полностью осознает роль офиса в содействии многочисленным обменам и соглашениям о прекращении огня", - заявили в МИД.

В тексте также говорится, что намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно укрывал делегацию ХАМАС, - это "отчаянная попытка оправдать преступление, осуждаемое всем миром".

"Мы будем сотрудничать с нашими партнерами, чтобы обеспечить привлечение Нетаньяху к ответственности и положить конец его безрассудным и безответственным действиям", - добавили в катарском ведомстве.

Напомним, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал военную акцию страны в Катаре.

"Мы преследовали организаторов террористов, совершивших бойню 7 октября. И мы сделали это в Катаре, который предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС, предоставляет своим главарям террористов роскошные виллы", - сказано в заявлении Нетаньяху.

Добавим, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.

Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.

