"Трусливое нападение": Катар ответил на заявление Нетаньяху
Опубликовано:
МИД Катара назвал безрассудными заявления Биньямина Нетаньяху об укрывательстве террористов и считает, что таким образом хотят оправдать удар по Дохе, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.
На сайте МИД сообщили, что Катар решительно осуждает "безрассудные заявления" премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно размещения в стране офиса ХАМАС и читают, что таким образом премьер пытается "оправдать трусливое нападение", а также прямые угрозы будущих нарушений государственного суверенитета.
"Нетаньяху полностью осознает, что размещение офиса ХАМАС было осуществлено в рамках посреднических усилий Катара, запрошенных Соединенными Штатами и Израилем. Он также полностью осознает роль офиса в содействии многочисленным обменам и соглашениям о прекращении огня", - заявили в МИД.
В тексте также говорится, что намеки Нетаньяху на то, что Катар тайно укрывал делегацию ХАМАС, - это "отчаянная попытка оправдать преступление, осуждаемое всем миром".
"Мы будем сотрудничать с нашими партнерами, чтобы обеспечить привлечение Нетаньяху к ответственности и положить конец его безрассудным и безответственным действиям", - добавили в катарском ведомстве.
Напомним, вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал военную акцию страны в Катаре.
"Мы преследовали организаторов террористов, совершивших бойню 7 октября. И мы сделали это в Катаре, который предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС, предоставляет своим главарям террористов роскошные виллы", - сказано в заявлении Нетаньяху.
Добавим, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе.
В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.
Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.
Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля.
Кроме того, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2285079-truslivoe-napadenie-katar-otvetil-na-zayavlenie-netanyahu/
