Трамп привык отмахиваться от критики, но история с Эпштейном — это не обычная критика

Дональд Трамп называл историю Джеффри Эпштейна «мертвой темой». Но она не умерла и продолжает преследовать бывших приятелей Эпштейна. На этой неделе были опубликованы новые материалы, касающиеся преступных действий Эпштейна и их последствий.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркера, опубликованного на сайте BBC News.

Опубликованные в понедельник, 8 сентября, фрагменты из так называемой «книги поздравлений», альбома, который Эпштейн получил на юбилей в 2003 году, дали новые козыри в руки оппонентов Трампа, а также дадут и сторонникам Трампа и широкой общественности новый повод требовать разъяснений.

Возможно, эту публикацию и нельзя считать неопровержимой уликой, которая немедленно привела бы к уголовному расследованию и поставила крест на карьерах причастных. Тем не менее это явное и тревожное свидетельство тесных отношений покойного финансиста, осужденного за сексуальные преступления в 2019 году, с очень богатыми и очень влиятельными людьми.

Одно это уже делает эту историю скандальной и убедительной, привлекающей внимание общественности совсем не так, как его привлекают обычные политические сюжеты.

Пусть оснований подозревать Трампа в уголовных преступлениях и нет, однако политические последствия этой истории для президента США вполне реальны.

Он очень уязвим в этой ситуации. Его попытки отмахнуться и отрицать существование его записки в "книге поздравлений" провалились.

Он временами упрекал своих избирателей в том, что они зациклены на этой истории, но сам же еще в прошлом году подогревал интерес к ней.

Что изменила «книга поздравлений»

Книга с поздравлениями 2003 года, составленная тогдашней девушкой Эпштейна Гислен Максвелл, содержит десятки открыток и записей, однако именно записка, которую предположительно написал Трамп, превращает эту тяжелую историю, связанную с сексуальной эксплуатацией и торговлей людьми, в политическую.

Содержание записки — воображаемый диалог между Трампом и Эпштейном, полный намеков и двусмысленностей, вписанный в контур обнаженного женского тела. О существовании этой записки писала еще в июле газета Wall Street Journal.

Поначалу Трамп категорически отрицал существование такой поздравительной записки, заявив, что стал объектом «мистификации». Его адвокаты подали иск о клевете.

Когда консерваторы встали на защиту Трампа, президенту, похоже, удалось успокоить свой электорат, который оказался расколот по вопросу о том, правильно ли администрация Трампа поступает с документами по делу Эпштейна.

Политологи гадали, станет ли эта история с запиской очередным эпизодом в длинной череде потенциальных скандалов и обвинений, которые президенту удается просто отметать в сторону.

В тактике Трампа был один очевиднейший изъян: записка в итоге могла быть опубликована, что и произошло. Одно дело — сдержанное описание непристойного текста и рисунков на страницах финансовой газеты и совсем другое — публикация самой записки с изображением обнаженного женского туловища и подписью, похожей на подпись Трампа, стилизованной под лобковые волосы.

Советники и сторонники президента продолжают оспаривать подлинность записки, но отрицать ее существование уже невозможно.

«Президент не писал этого письма, не подписывал его, и именно поэтому команда юристов президента подала иск против Wall Street Journal», — заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

При этом от того, чтобы назвать весь альбом подделкой она осмотрительно воздержалась. Трамп, по-видимому, единственный из авторов поздравительных посланий Эпштейну, кто отрицает подлинность своего вклада в альбом.

С каждым изменением формулировок, каждой поправкой в объяснениях Трамп рискует подорвать свою репутацию среди сторонников как человека, который не позволяет втягивать себя в политические игры и не уклоняется от прямых ответов.

Кусочек большой мозаики

Белый дом больше беспокоит даже не сам факт публикации записки, а то, что вся эта книга с поздравлениями снова притягивает внимание к делу Эпштейна.

Записка, предположительно авторства Трампа — лишь фрагмент большой мозаики жизни Эпштейна — портрета человека, у которого были друзья и приятели на самых высоких постах.

Меньше чем неделю назад жертвы преступлений Эпштейна и их семьи собрались на ступенях Капитолия, чтобы сказать о своей боли и эмоциональной травме. Книга с поздравлениями в этом контексте стала ярким свидетельством полного безразличия окружения Эпштейна — богатых и влиятельных — к его преступлениям.

В одной из записок, по-видимому, от инвестора из Флориды, есть фотография Эпштейна, держащего в руках чек на крупную сумму — якобы от Трампа. В шутливом сопроводительном тексте говорится, что Эпштейн продал Трампу «полностью амортизированную» женщину за 22 500 долларов.

В других записках содержались непристойные рисунки, фотографии обнажённых тел и, в одном случае, изображения животных во время полового акта.

В альбоме есть сообщения от политиков, юристов и бизнесменов. Бывший президент Билл Клинтон писал о «детском любопытстве» Эпштейна и его «желании изменить мир к лучшему».

Питер Мандельсон, нынешний посол Великобритании в США, приложил фотографии тропических пейзажей и назвал Эпштейна своим лучшим другом.

Представители Клинтона не ответили на запрос Би-би-си о комментариях. Ранее политик заявлял, что не знал о преступлениях Эпштейна.

Официальный представитель Мандельсона сообщил Би-би-си, что он «давно дал понять, что очень сожалеет о том, что его познакомили с Эпштейном».

Некоторые республиканцы указывают на то, что демократы сосредоточились почти исключительно на Трампе. В этом они видят доказательство того, что их гневные заявления продиктованы стремлением к политической выгоде.

Левым будет сложно это отрицать.

Например, демократы из комитета Палаты представителей, расследующего дело Эпштейна, из всего альбома срочно опубликовали именно страницу с поздравлением предложительно от Трампа.

Ожидаемо, что любые другие подробности, связанные с президентом, столь же быстро станут достоянием общественности.

Дело не только в президенте

Однако эта история уже превратилась в нечто большее, чем очередной скандал, связанный с президентом США. Это история о сексе, преступности и власти — с этим связан интерес к ней и она будет привлекать внимание, независимо от политических мотивов тех, кто говорит о ней.

На прошлой неделе спикер Палаты представителей Майк Джонсон (республиканец) предположил, что Трамп сотрудничал со следствием, когда в отношении Эпштейна проводилось первое расследование — версия, которую сам Эпштейн озвучивал в интервью журналисту Майклу Волфу в 2016 и 2017 годах.

Майк Джонсон позже отказался от своих слов, но это вызвало новые вопросы о том, что именно Трамп мог знать о противоправном поведении Эпштейна и когда ему об этом стало известно.

Публикация новых документов по делу Эпштейна, включая показания свидетелей, финансовые документы и доказательства, собранные правоохранительными органами в ходе обысков, может многое рассказать общественности.

Два конгрессмена, республиканец Томас Мэсси из Кентукки и демократ Ро Ханна из Калифорнии, в настоящее время собирают подписи, чтобы добиться проведения голосования в Палате представителей по вопросу о публикации всех документов по делу Эпштейна. Белый дом решительно против.

Сага об Эпштейне, которая в начале этого года казалась уже утратившей актуальность, приближается к точке, когда ее продолжение будет невозможно остановить никому, независимо от его связей или влияния.

И хотя никаких доказательств причастности президента к преступной деятельностью приятеля нет, его давняя дружба с Эпштейном (которая закончилась после ссоры в 2004 году) в сочетании с его положением на вершине политического Олимпа в США делают Трампа центральным героем в этой драме.

