Куба осталась без электричества из-за крупного сбоя
Куба осталась без электричества после выхода из строя ТЭЦ - электрическую систему отключили полностью. Об этом заявили в Минэнерго страны, передает РИА Новости.
Предыдущие блэкауты из-за отключения ТЭЦ происходили на Кубе в ноябре и декабре прошлого года.
"Произошло полное отключение энергосистемы, которое может быть связано с неожиданным отключением ТЭЦ Антонио Гуитераса. Причины выясняются. Процесс восстановления уже начался", - заявили в министерстве энергетики страны.
Издание пишет, что в 2025 году электроснабжение в различных регионах Кубы неоднократно прерывалось.
Электрический союз Кубы сообщал о недостаточной электрогенерации.
Тем временем местное правительство объясняет энергетический кризис финансовым преследованием со стороны Соединенных Штатов и препятствиями для приобретения топлива и модернизации сети тепловых электростанций, эксплуатируемых уже несколько десятилетий.
