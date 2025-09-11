Куба осталась без электричества из-за крупного сбоя

Куба осталась без электричества после выхода из строя ТЭЦ - электрическую систему отключили полностью. Об этом заявили в Минэнерго страны, передает РИА Новости.

Предыдущие блэкауты из-за отключения ТЭЦ происходили на Кубе в ноябре и декабре прошлого года.

"Произошло полное отключение энергосистемы, которое может быть связано с неожиданным отключением ТЭЦ Антонио Гуитераса. Причины выясняются. Процесс восстановления уже начался", - заявили в министерстве энергетики страны.

Издание пишет, что в 2025 году электроснабжение в различных регионах Кубы неоднократно прерывалось.

Электрический союз Кубы сообщал о недостаточной электрогенерации.

Тем временем местное правительство объясняет энергетический кризис финансовым преследованием со стороны Соединенных Штатов и препятствиями для приобретения топлива и модернизации сети тепловых электростанций, эксплуатируемых уже несколько десятилетий.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.