Удар Израиля по Дохе не достиг главной цели, но остается "важным посланием". Какие сигналы послал Нетаньяху?

Израиль пока официально не сообщает, в какой мере его удар по высшему руководству ХАМАС в Дохе достиг цели, но в среду некоторые высокопоставленные чиновники и военные в комментариях израильской прессе сказали на условиях анонимности, что, судя по всему, все пять лидеров террористической группировки выжили.

Несмотря на это, большинство израильтян — от властей до обывателей — считают, что шаг был оправдан. Есть даже мнение, что поражение мишени могло быть не самым главным в этой операции, важнее было показать, насколько сужаются возможности ХАМАС прятаться в других странах.

Кроме того, считают некоторые эксперты, израильский премьер Биньямин Нетаньяху послал очень четкий сигнал Турции, которая является второй страной-убежищем для высокопоставленных лидеров ХАМАС. Отношения между Анкарой и Тель-Авивом в последнее время окончательно испортились, и если Раджеп Тайип Эрдоган послание увидел, то по меньшей мере одна цель удара по Дохе достигнута.

Какие еще цели преследовало израильское руководство и что думают об операции в самом Израиле?

Мишень не накрыта

По словам различных израильских источников в Минобороны, разведке и правительстве, основная заявленная цель удара по Дохе, судя по всему, не достигнута.

Накануне Израиль ударил по зданию в столице Катара, где, как предполагалось, в тот момент находилась так называемая переговорная группа, состоящая из топ-руководства ХАМАС - и.о. главы всего движения Халеда Машааля, замглавы политбюро Халиля аль-Хайи, руководителя финансового бюро Захера Джабарина, главы совета Меджлис аш-Шура Мухаммада Исмаила Дарвиша и высокопоставленного члена политбюро Низара Авадаллаха.

«На данный момент нет никаких признаков того, что террористы были убиты. Мы продолжаем на это надеяться, но оптимизм угасает», — сказал источник в правительстве Израиля телеканалу Channel 12.

Общественный телеканал Kan приводит слова своего собеседника, тоже высокопоставленного чиновника, который сказал, что «окончательные результаты пока не известны, но, возможно, удар не достиг желаемого результата».

Два источника из оборонного и разведывательного ведомств заявили в среду, что пессимистично оценивают «успех удара по большинству целей, а возможно, и по всем».

ХАМАС с несвойственной ему поспешностью (обычно группировка неделями не комментирует израильские акции против своего руководства) сообщил, что все пять членов руководящего совета живы, однако не предоставил доказательств.

При этом в сообщении группировки говорится, что в результате израильского удара погибли пять членов низшего звена, в том числе сын замглавы политбюро Халиля аль-Хайи. В числе других погибших называются трое телохранителей аль-Хайи и глава его офиса.

Это заявление ХАМАС вызывает много вопросов в Израиле, например, где же находился сам аль-Хайя, если его телохранители и правая рука были одновременно в одном месте.

По мнению некоторых военных аналитиков, возможно, израильский удар во вторник был точнее, чем кажется в данный момент. В израильской разведке заявляют, что оценка ущерба, нанесенного ХАМАС, продолжается.

Новые правила игры?

Большинство в Израиле считает катарскую операцию оправданной.

«Это послание всему Ближнему Востоку», — написал по-арабски в своем посте на платформе Х спикер Кнессета Амир Охана.

И это мнение широко распространено в стране. По словам собеседников Би-би-си, боевики, посвятившие свою жизнь цели уничтожить Израиль, должны знать, что у них нигде и никогда не будет иммунитета.

По словам ближневосточного аналитика Сета Франтцмана, в течение 30 лет лидеры ХАМАС в Дохе наслаждались привилегиями своего руководящего положения, живя в роскоши на безопасном расстоянии от схватки и оттуда управляя машиной террора.

Из Катара они уже три года разыгрывают карту заложников, затягивают переговоры, играют судьбами собственных соплеменников, Израиль от этого устал и решил поменять правила игры, говорит Би-би-си источник в Иерусалиме.

Означает ли это, что Израиль своим ударом по территории главного посредника на переговорах Катара, дает понять, что переговоров больше не будет?

Эксперты предполагают, что это может быть одним из сигналов, которые хотел послать Израиль.

Президент Иерусалимского центра общественных связей Дэн Дайкер объясняет, что в вопросах дипломатии Израиль всегда играл по западным правилам, как от него и ожидалось.

В западном понимании переговоры — это добросовестный процесс с участием рационально мыслящих сторон, где компромисс — это добродетель, а эскалация — провал, объясняет Дайкер.

И руководство ХАМАС, по его мнению, десятилетиями эксплуатировало этот образ мышления, выставляя Израиль неадекватной стороной за столом переговоров на основании того, что он реагирует на любые угрозы своей безопасности с оружием в руках.

В результате, говорят израильские эксперты, Израиль оказался в положении, когда ему фактически навязано вести переговоры по правилам ХАМАС, в положении, когда задержки в переговорах об освобождении заложников приводят к еще большему международному давлению на Израиль, а не к последствиям для ХАМАС.

Удар по Дохе может означать, что Израиль радикально изменил свое отношение к переговорам, как к действенному рычагу решения проблемы, и свой подход к западной модели урегулирования на Ближнем Востоке в целом.

И, похоже, он больше не будет искать одобрения Запада для каждого своего шага, а готов действовать в одностороннем порядке.

Судьба заложников

Не все в Израиле поддерживают удар Израиля по Дохе. Многие оппозиционные политики и семьи заложников считают, что это усугубит положение пленников, все еще удерживаемых ХАМАС. Некоторые считают, что, теперь вернуть хоть кого-то живыми вряд ли удастся.

«Возможно, люди, которые так считают, правы, — сказала в интервью Би-би-си спецпосланник при МИД Израиля Флер Хассан-Нахум. — Этот эпизод может стать для заложников фатальным, и это было бы ужасно».

Но она также не исключает и того, что теперь, когда лидеры ХАМАС поняли, насколько они уязвимы, группировка может сдаться и закончить войну, которую «она начала и которую проигрывает».

Однако для семей заложников, которые вот уже почти три года требуют от Нетаньяху полного прекращения огня ради спасения их родных, перенос боевых действий на территорию до сих пор нейтральной страны, является чем-то кардинально противоположным их просьбам и ожиданиям.

Неправительственная организация «Форум семей заложников и пропавших без вести», представляющая интересы большинства семей пленников, заявила в среду, что «следит за развитием событий в Дохе с глубокой обеспокоенностью и серьезными опасениями».

«Мы охвачены парализующим страхом перед тем, какую цену могут заплатить заложники. Мы знаем от тех, кто пережил плен и вернулся, что месть заложникам [после израильских атак] жестока», — говорится в заявлении Форума.

«Возможно, в эти самые минуты премьер-министр фактически убил моего Матана, предрешил его судьбу. Тот, кто своими действиями намеренно ставит под угрозу жизнь моего сына, убивает его», — заявила Эйнав Зангаукер, мать заложника Матана Зангаукера и известная израильская активистка.

В среду в своем обращении к правительству члены «Форума семей заложников и пропавших без вести» потребовали, чтобы в ближайшие часы оно представило им структурированный план всеобъемлющего соглашения о возвращении заложников.

