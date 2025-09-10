"Им должно быть стыдно": Нетаньяху выступил с обвинениями в адрес Катара после военной акции в Дохе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал военную акцию страны в Катаре и сравнил действия ЦАХАЛ с местью США за теракт 11 сентября 2001 года, передает NUR.KZ.

Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовано на сайте канцелярии. В нем он упомянул теракты 11 сентября 2001 года в США.

"Что сделала Америка после 11 сентября? Она пообещала преследовать террористов, совершивших это гнусное преступление, где бы они ни находились. А две недели спустя она также приняла резолюцию Совета безопасности ООН, в которой говорилось, что правительства не могут предоставлять убежище террористам.

Вчера мы действовали в этом направлении. Мы преследовали организаторов террористов, совершивших бойню 7 октября. И мы сделали это в Катаре, который предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС, предоставляет своим главарям террористов роскошные виллы", - сказано в заявлении.

По мнению Нетаньяху, Израиль сделает то же самое, что и США, когда "преследовала террористов "Аль-Каиды" в Афганистане, а затем убила Усаму бен Ладена в Пакистане".

"Теперь разные страны мира осуждают Израиль. Им должно быть стыдно. Что они сделали после того, как Америка ликвидировала Усаму бен Ладена? Сказали ли они: "О, какой ужас сотворили с Афганистаном или Пакистаном?" Нет, они аплодировали. Они должны аплодировать Израилю за то, что он придерживается тех же принципов и следует им.

И я говорю Катару и всем странам, укрывающим террористов: либо высылайте их, либо привлекайте к ответственности. Потому что, если вы этого не сделаете, это сделаем мы", - добавил Нетаньяху.

Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.

