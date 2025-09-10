"Им должно быть стыдно": Нетаньяху выступил с обвинениями в адрес Катара после военной акции в Дохе

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Им должно быть стыдно": Нетаньяху выступил с обвинениями в адрес Катара после военной акции в Дохе

    Опубликовано:

    Биньямин Нетаньяху
    Биньямин Нетаньяху. Кадр из видео: youtube.com/@IsraeliPM

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые прокомментировал военную акцию страны в Катаре и сравнил действия ЦАХАЛ с местью США за теракт 11 сентября 2001 года, передает NUR.KZ.

    Заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовано на сайте канцелярии. В нем он упомянул теракты 11 сентября 2001 года в США.

    "Что сделала Америка после 11 сентября? Она пообещала преследовать террористов, совершивших это гнусное преступление, где бы они ни находились. А две недели спустя она также приняла резолюцию Совета безопасности ООН, в которой говорилось, что правительства не могут предоставлять убежище террористам.

    Вчера мы действовали в этом направлении. Мы преследовали организаторов террористов, совершивших бойню 7 октября. И мы сделали это в Катаре, который предоставляет убежище, укрывает террористов, финансирует ХАМАС, предоставляет своим главарям террористов роскошные виллы", - сказано в заявлении.

    По мнению Нетаньяху, Израиль сделает то же самое, что и США, когда "преследовала террористов "Аль-Каиды" в Афганистане, а затем убила Усаму бен Ладена в Пакистане".

    "Теперь разные страны мира осуждают Израиль. Им должно быть стыдно. Что они сделали после того, как Америка ликвидировала Усаму бен Ладена? Сказали ли они: "О, какой ужас сотворили с Афганистаном или Пакистаном?" Нет, они аплодировали. Они должны аплодировать Израилю за то, что он придерживается тех же принципов и следует им.

    И я говорю Катару и всем странам, укрывающим террористов: либо высылайте их, либо привлекайте к ответственности. Потому что, если вы этого не сделаете, это сделаем мы", - добавил Нетаньяху.

    Напомним, ранее Израиль нанес удар по высокопоставленным представителям ХАМАС, которые находились в столице Катара Дохе. После подтвержденной информации об ударах Израиля по столице Катара, президент Касым-Жомарт Токаев осудил военную акцию.

    В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что военная акция в Катаре полностью независима. При этом СМИ пишут, что удар был согласован с США.

    Позже премьер-министр и глава Минобороны Израиля назвали причины нанесенного удара. А президент США Дональд Трамп сделал заявление об ударе Израиля по Катару.

    Между тем, стало известно, что власти Катара подготовят правовой ответ на атаку Израиля. А замминистра иностранных дел Алибек Бакаев рассказал, есть ли среди пострадавших в Катаре казахстанцы.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.