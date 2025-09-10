"Ну вот, началось!": Трамп отреагировал на сообщение о беспилотниках России в Польше
Президент США Дональд Трамп впервые отреагировал на заявление Польши о том, что минувшей ночью Россия нарушила воздушное пространство страны, передает NUR.KZ.
Трамп опубликовал пост на данную тему в своем аккаунте в Truh Social.
"Что это с Россией, которая нарушила воздушное пространство Польши своими беспилотниками? Ну вот, началось!" - коротко отреагировал Трамп
Напомним, в командовании Вооруженных сил Польши заявили, что беспилотники Российской Федерации при атаке на Украину нарушили польское воздушное пространство.
Президент Украины Владимир Зеленский высказался об инциденте с дронами в Польше, заявив, что это "крайне опасный прецедент для Европы".
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ответ заявил, что руководство ЕС и НАТО "ежедневно обвиняют Россию в провокации".
