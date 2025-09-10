Освобождена Елизавета Цуркова, гражданка Израиля и России, которая была похищена в Ираке в 2023 году

Аспирантка Принстонского университета Елизавета Цуркова, больше двух лет находившаяся в плену у шиитской группировки «Катаиб Хизбалла», освобождена при посредничестве США и скоро воссоединится с семьей. Она пропала в 2023 году в Ираке, где собирала материал для своей докторской диссертации. Об освобождении Цурковой накануне объявил президент США Дональд Трамп, а сегодня это подтвердил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Вчера была освобождена заложница Елизавета Цуркова, гражданка Израиля, похищенная в марте 2023 года в Ираке. Благодаря работе команды под руководством координатора по делам пленных и пропавших без вести Галя Хирша, которая продолжалась долгие месяцы и потребовала огромных усилий, нам удалось добиться ее освобождения. Вчера вечером я поговорил с ее сестрами — Авиталь и Эммой, и сказал им, что весь народ Израиля рад снова видеть ее дома. Мы будем бороться мужественно и решительно, пока не вернем домой всех наших заложников — и живых, и погибших», — заявил израильский премьер.

Об освобождении Цурковой накануне объявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я рад сообщить, что Елизавета Цуркова, студентка Принстонского университета, сестра которой является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «Катаиб Хизбалла», и теперь она находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток. Я буду всегда бороться за справедливость и никогда не сдамся. ХАМАС, освободите заложников немедленно», — написал Трамп.

Эмма Цуркова, сестра Елизаветы, поблагодарила в X Трампа и его спецпосланника Адама Бёлера.

«Если бы Адам не сделал возвращение моей сестры своим личным делом, я не знаю, где бы мы были сейчас», — написала она, поблагодарив также Джошуа Харриса, временного поверенного в делах США в Багдаде, и команду некоммерческой организации Global Reach, помогавшей в освобождении пленницы. Она отметила, что семья ждет Елизавету уже 903 дня.

По информации портала Jewish.ru, Цуркова уже созвонилась с семьей, и семья надеется встретиться с ней в течение суток.

Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани написал в Х, что освобождение Цурковой стало «завершением масштабных усилий, предпринятых нашими силами безопасности на протяжении многих месяцев». Он добавил, что во вторник силовики смогли обнаружить место, где удерживалась пленница, после чего передали ее посольству США. Сабах аль-Нуман, военный представитель премьер-министра Ирака, уточнил, что «службам безопасности и разведки страны удалось 9 сентября обнаружить и добраться до места удержания» Цурковой «группой преступников».

Елизавета Цуркова находилась в плену шиитской группировки «Катаиб Хизбалла», связанной с иранским Корпусом стражей исламской революции. Несмотря на то, что с 2016 года группировка формально подчиняется премьер-министру Ирака, она действует самостоятельно. Ей вменяется ответственность за убийство иракского историка и исследователя Хишама аль-Хашеми в июле 2020 года, причастность к волне насильственных исчезновений и убийств активистов и протестующих во время иракских антиправительственных протестов 2019 года. Правительства США, ОАЭ и Японии включили организацию «Катаиб Хизбалла» в список террористических.

Как произошло похищение?

28 января 2023 года Цуркова въехала в Ирак по своему российскому паспорту, как уже делала до этого, чтобы заниматься исследованиями для своей докторской диссертации в Принстонском университете.

За восемь дней до своего похищения Цуркова перенесла экстренную операцию по удалению грыжи межпозвоночного диска и находилась в периоде послеоперационной реабилитации.

«Она была похищена всего через восемь дней после экстренной операции на позвоночнике, — рассказывала ее сестра Эмма. — У нее все еще были швы на спине, и она принимала обезболивающие препараты. Мы очень за нее переживаем и хотим, чтобы она вернулась домой, в США».

Цуркова активно вела социальные сети, регулярно публикуя посты о проблемах на Ближнем Востоке. Ее последний пост в соцсети X был опубликован в день ее похищения, 21 марта. Иракский телеканал Al-Rabiaa опубликовал кадры, судя по всему, снятые незадолго до похищения. На них она выходит из кафе «Ридха Алуан» в багдадском квартале Каррада в сопровождении некоего мужчины.

СМИ сообщали, что она договаривалась о встрече с Мухаммадом Альвани, высокопоставленным представителем группировки «Катаиб Хизбалла». Договориться она пыталась через его двоюродного брата, священнослужителя по имени Ахмед Альвани. Во время второй встречи собеседники выяснили, что у Цурковой есть гражданство Израиля, и решили ее похитить.

5 июля 2023 года офис премьер-министра Израиля впервые заявил о похищении Цурковой. У Израиля нет дипломатических отношений с Ираком, поэтому Израиль непублично обращался к другим странам с просьбой оказать давление на иракское правительство. По информации Al-Monitor, Нетаньяху обращался с этим в том числе к президенту России Владимиру Путину.

13 ноября на иракском телеканале Al-Rabiaa показали видео с арабскими субтитрами, на котором Цуркова, говоря на иврите, сообщает, что работает на израильскую разведку и ЦРУ. Она упоминает войну в Газе, что свидетельствует о том, что видео снято уже после ее начала, и просит семьи заложников, захваченных ХАМАС, приложить усилия для прекращения войны. Родственники и друзья Цурковой заявили, что заявления Цурковой о работе на разведывательные органы лишены оснований.

Весной 2024 года издание «Аль-Араби аль-Джадид» со ссылкой на анонимного представителя МВД Ирака сообщало, что ее «перевезли из Багдада в район, контролируемый влиятельными вооруженными группировками», и этот район находится в провинции Бабиль в центре Ирака.

В январе 2025 года министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн сообщил, что Цуркова жива, и иракское правительство работает над ее освобождением.

В мае 2025 года Times of Israel со ссылкой на арабские телеканалы писал, что Цуркову могут обменять на одного иранца и еще шесть человек, задержанных в Ираке за нападения на американские объекты.

Кто такая Елизавета Цуркова?

Елизавета Цуркова родилась в 1986 году в Ленинграде в еврейской диссидентской семье, которая переехала в Израиль в 1990 году. В интервью изданию Haaretz в 2021 году она рассказывала, что ее семья жила в кибуце и придерживалась националистических взглядов, но сама она во время службы в армии познакомилась с людьми, придерживающимися других взглядов, а потом начала общаться в социальных сетях с арабскими активистами. Ее взгляды трансформировались, и потом она как правозащитница выступала за права палестинцев, беженцев, мигрантов, жертв пыток и торговли людьми, а также этнорелигиозных меньшинств.

Она говорила, что в качестве ученой пытается «представить Ближний Восток более сложным, менее шаблонным» и стремится показать «картину более многогранную, чем то, что показывают по телевизору». По ее словам, она не скрывала, работая в арабских странах, свое израильское гражданство, и несмотря на это, ей удалось найти новых друзей, которые пускают ее к себе домой, «кормят и доверяют».

«Я говорю людям: да, я из Израиля, но приехала сюда, чтобы послушать и понять, а не навязать свое мнение. Я интересуюсь вашей жизнью, а не пропагандой», — рассказывала она в интервью. Корень проблем она видела в системе образования в странах Ближнего Востока, где по ее мнению, детей «с самого раннего возраста учат ненависти, подозрительности, стереотипам».

«Их учат бояться "другого", вместо того чтобы задавать вопросы и искать собственную точку зрения», — говорила она.

Согласно информации на сайте Цурковой, ее исследования сосредоточены на Леванте — историческом регионе, охватывающем современные Израиль, Сирию и другие территории, — а также на «сирийском восстании и гражданской войне». Amnesty International, призывая освободить исследовательницу, со ссылкой на ее семью писала, что ее докторское исследование было посвящено протестам в Ираке в 2019-2021 годах и связанному с ними движению Тишрин, а также последователям лидера местных шиитов Муктады ас-Садра. Портал Newsru.co.il со ссылкой на издание Al-Monitor пишет, что в Багдаде Цуркова брала интервью у Муктады ас-Садра.

Она хорошо говорит по-арабски: как рассказывала ее сестра, она начала его учить в 2011 году, после окончания бакалавриата. Она получила степень бакалавра по международным отношениям в Еврейском университете в Иерусалиме, а также две магистерские степени — по ближневосточным исследованиям в Тель-Авивском университете и по политическим наукам в Чикагском университете. Цуркова также является научной сотрудницей Института стратегии и политики Newlines в Вашингтоне и научной сотрудницей Форума регионального мышления — израильско-палестинского исследовательского центра в Иерусалиме.

