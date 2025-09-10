Здания рушатся, дороги затопило: сильные дожди вызвали масштабное наводнение на Бали (видео)

Мощные ливни вызвали наводнения и разрушения на острове Бали в Индонезии - в социальных сетях публикуют кадры с последствиями обрушившейся стихии.

По информации местного издания Detik.news, дожди затопили столицу острова Денпасар и прилегающие районы. Информацию сообщили очевидцы и местные власти. Дороги и дома затоплены, некоторые здания рушатся.

Причиной наводнения стали обильные дожди.

Издание отмечает, что Индонезия регулярно сталкивается с природными катастрофами из-за своего расположения в зоне Тихоокеанского огненного кольца.

Как рассказали туристы авторам Telegram-канала SHOT, на курортном острове всю ночь была сильная гроза с громом, молниями и сильным тропическим ливнем.

А утром они стали свидетелями наводнения - под водой оказались машины, затоплены дома, повалены деревья.

Очевидцы сообщают, что затоплен туннель Симпанг Дева Ручи, из-за этого крайне сложно попасть в международный аэропорт Нгурах-Рая.

Местные службы пытаются устранить последствия непогоды.

Недавно мы писали, что мощное наводнение смыло целую деревню в Индии.

А в начале июля в американском штате Нью-Мексико был объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения. На тот момент уже сообщалось о нескольких погибших.

До этого наводнение обрушилось на штат Техас. Отмечалось, что число погибших в результате наводнений возросло до 80 человек, среди них 28 детей.

А в начале года в Саудовской Аравии после сильных дождей затопило улицы священных городов Мекки, Медины и Джидды. В городах объявлен красный уровень опасности.

