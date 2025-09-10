Здания рушатся, дороги затопило: сильные дожди вызвали масштабное наводнение на Бали (видео)
Опубликовано:
Мощные ливни вызвали наводнения и разрушения на острове Бали в Индонезии - в социальных сетях публикуют кадры с последствиями обрушившейся стихии.
По информации местного издания Detik.news, дожди затопили столицу острова Денпасар и прилегающие районы. Информацию сообщили очевидцы и местные власти. Дороги и дома затоплены, некоторые здания рушатся.
Причиной наводнения стали обильные дожди.
Издание отмечает, что Индонезия регулярно сталкивается с природными катастрофами из-за своего расположения в зоне Тихоокеанского огненного кольца.
Как рассказали туристы авторам Telegram-канала SHOT, на курортном острове всю ночь была сильная гроза с громом, молниями и сильным тропическим ливнем.
А утром они стали свидетелями наводнения - под водой оказались машины, затоплены дома, повалены деревья.
Очевидцы сообщают, что затоплен туннель Симпанг Дева Ручи, из-за этого крайне сложно попасть в международный аэропорт Нгурах-Рая.
Местные службы пытаются устранить последствия непогоды.
Taman pancing sebelah selatan#denpasar #bali #banjir pic.twitter.com/8mt9BlZ6u4— noped (@noped) September 10, 2025
Underpass#bali #banjir pic.twitter.com/UPXni0rmWg— noped (@noped) September 10, 2025
Jalan gn soputan, denpasar pagi ini #banjir #bali pic.twitter.com/pkNRuTrOWi— (@gulapapi) September 9, 2025
Denpasar, Bali, Rabu (10/9/25) situasi saat ini di berbagai lokasi di daerah Bali setelah di terjang Banjir.#Bali #Denpasar #Banjir #pagi #Menpora pic.twitter.com/2JpRv3mkG1— Berita Viral (@tonysigit_) September 10, 2025
Недавно мы писали, что мощное наводнение смыло целую деревню в Индии.
А в начале июля в американском штате Нью-Мексико был объявлен режим ЧС из-за внезапного наводнения. На тот момент уже сообщалось о нескольких погибших.
До этого наводнение обрушилось на штат Техас. Отмечалось, что число погибших в результате наводнений возросло до 80 человек, среди них 28 детей.
А в начале года в Саудовской Аравии после сильных дождей затопило улицы священных городов Мекки, Медины и Джидды. В городах объявлен красный уровень опасности.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2284530-zdaniya-rushatsya-dorogi-zatopilo-silnye-dozhdi-vyzvali-masshtabnoe-navodnenie-na-bali-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах