"Горжусь": Дуров заявил, что Telegram стал инструментом протестов во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров высказался в соцсети Х о "провальной политике Макрона" и назвал свой мессенджер инструментом протестов во Франции, передает NUR.KZ

"Горжусь тем, что Telegram стал инструментом протестов во Франции против провальной политики Макрона. После восьми лет забвения люди устали от пустого пиара и позерства - и теперь наносят ответный удар", - написал бизнесмен и основатель мессенджера.

Отметим, что во Франции сменился премьер страны - в понедельник Нацсобрание Франции проголосовало за вотум недоверия кабмину Франсуа Байру. Накануне президент Эмманюэль Макрон назначил Себастьена Лекорню новым премьер-министром Франции - до этого он занимал пост главы Минобороны страны.

Также стоит напомнить, что у Дурова испортились отношения с французскими властями.

Сначала Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже в Париже 24 августа прошлого года. По предъявленным Дурову обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы - ему было предъявлено обвинение в 12 преступлениях. .

Позже стало известно, что предпринимателя отпустили под крупный залог, но запретили покидать Францию.

Вскоре французские СМИ заявило, что компания Telegram после ареста Павла Дурова начала отвечать на юридические запросы властей Франции, предоставив полиции материалы по запросам в рамках нескольких уголовных дел.

Однако в мае этого года у бизнесмена возник конфликт с французскими властями на фоне выборов в Румынии - Дуров заявил о попытке одной из стран вмешаться в выборы президента Румынии через Telegram. В своем сообщении он намекнул на Францию.

Позже МИД Франции в соцсети Х назвал необоснованными обвинения основателя Telegram Дурова в том, что Франция пыталась вмешаться в президентские выборы в Румынии.

В свою очередь бизнесмен заявил проигравшему на выборах президента Румынии Джордже Симиону и заявил о готовности дать показания об иностранном вмешательстве.

После этих событий Дуров заявил, что перестал отвечать Макрону на сообщения.

В годовщину своего ареста Павел сделал новое заявление.

"К сожалению, единственным результатом моего ареста на данный момент стал огромный ущерб имиджу Франции как свободной страны", - написал он.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.