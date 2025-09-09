jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    Новые документы из дела Эпштейна и "книга на день рождения": что известно и опасно ли это для Трампа

    Опубликовано:

    Обращение к Трампу
    Баннер. Фото: Adam Gray/Getty Images

    Комитет по надзору Палаты представителей Конгресса США опубликовал отредактированную копию книги с поздравлениями к дню рождения, как предполагается, подаренной Джеффри Эпштейну в 2003 году в честь его 50-летия.

    Помимо книги, опубликовано множество документов, включая завещание осужденного финансиста-педофила, ныне покойного, и его личная адресная книжка с контактами членов королевских семей, политиков со всего мира, знаменитостей и моделей.

    238-страничная книга содержит сообщения и фотографии, присланные многими друзьями Эпштейна, в том числе письмо с подписью, сильно похожей на подпись президента США Дональда Трампа. Сам Трамп отрицает, что когда-либо писал эту записку с поздравлением. Изначально эта подарочная книга была оформлена для Эпштейна в 2003 году — за три года до того, как обвинения его в сексуальном насилии стали достоянием общественности.

    Эпштейн, финансист с обширными связями, был осужден за сексуальные преступления и в 2019 году покончил с собой в американской тюрьме, где ожидал суда по делу о продаже людей в сексуальное рабство.

    Как отмечает Politico, некоторые бумаги Эпштейна уже были обнародованы ранее, в том числе соглашение о непредъявлении обвинений и выдержки из книги с поздравлениями к дню рождения. Списки контактов, обнародованные комитетом, взяты из судебных документов, поданных в феврале 2016 года в рамках федерального гражданского иска, который жертва Эпштейна Вирджиния Джуффре подала против его подруги Гислейн Максвелл.

    Большая часть информации была опубликована в 2015 году интернет-сайтом Gawker, хотя сами телефонные номера и адреса электронной почты, как правило, были зачеркнуты.

    Что было опубликовано и почему именно сейчас?

    В августе Комитет по надзору Палаты представителей американского Конгресса выдал исполнителям завещания Эпштейна судебный приказ о предоставлении ряда документов, в том числе книги с поздравлениями с днем рождения, в которой находится записка, якобы написанная Трампом.

    Адвокаты наследников направили документы в комитет. В письме председателю комитета Джеймсу Комеру они сообщили, что «зачеркнули имена и лица женщин и несовершеннолетних, которые фигурируют в книге (кроме Максвелл, публичных личностей и фотографий семей или классов), чтобы обеспечить невозможность публично идентифицировать потенциальных жертв». Они также отредактировали изображения обнаженного тела, но отметили, что оригиналы будут доступны конгрессменам для ознакомления.

    В понедельник комитет обнародовал предполагаемую книгу поздравлений с днем рождения, а также завещание Эпштейна, записи из его адресной книги за период с 1990 по 2019 год и подписанное им соглашение о непредъявлении обвинений.

    Демократы в комитете также отдельно отметили еще одну запись. На частично отредактированной фотографии Эпштейн стоит рядом с несколькими людьми, держа в руках огромный банковский чек на сумму 22 500 долларов, предположительно, выписанный Трампом Эпштейну. Комитет не идентифицировал других людей на снимке. Под фотографией рукописная подпись: «Джеффри демонстрирует ранние таланты в области денег и женщин! Продает „полностью обесцененную“ [зачеркнуто] Дональду Трампу за 22 500 долларов».

    К публикации была приложена записка Комера, в которой он критиковал членов комитета от Демократической партии, обнародовавших в понедельник отдельные страницы книги, якобы содержащие подпись Трампа. Белый дом отверг причастность Трампа к этой записке и заявил, что подпись на ней не совпадает с подписью президента.

    Комер заявил, что демократы «выбирают документы и политизируют информацию, полученную от наследников Эпштейна». «Республиканцы в комитете по надзору сосредоточены на проведении тщательного расследования, чтобы обеспечить прозрачность и подотчетность ради жертв отвратительных преступлений Эпштейна и американского народа», — сказал он.

    Дело Эпштейна стало политической головной болью для Трампа после того, как многие из его сторонников поддержали целый ряд связанных с делом конспирологических теорий.

    На прошлой неделе республиканцы из комитета по надзору обнародовали более 33 000 страниц документов, связанных с Эпштейном, в попытке предотвратить голосование обеих партий, которое привело бы к дальнейшему раскрытию информации. Большинство этих документов и так уже находится в открытом доступе.

    Кто писал в книге поздравлений с днем рождения?

    Книга начинается с предисловия, по-видимому, написанного Гислейн Максвелл, осужденной в 2021 году за торговлю детьми в целях сексуальной эксплуатации.

    «Джеффри, идея этой книги заключалась просто в том, чтобы собрать истории и старые фотографии, чтобы освежить твои воспоминания о местах, людях и различных событиях», — говорится в нем.

    Были опубликованы записи 40 человек, разделенные на несколько категорий, таких как «друзья», «бизнес», «наука» и «Бруклин», хотя имена в категориях «семья» и «подруги» были отредактированы.

    Эти люди не обвиняются в каких-либо правонарушениях в связи с делом Эпштейна.

    Под заголовком «ДРУЗЬЯ» приводится список из более чем 20 имен, в том числе бывшего президента Билла Клинтона, известного адвоката Алана Дершовица, бывшего генерального директора крупного американского инвестиционного банка Bear Stearns Алана Гринберга (умершего в 2014 году) и Трампа. Под заголовком «ПОДРУГИ» все имена зачеркнуты.

    Предполагаемая запись Дональда Трампа на странице 165 содержит подписанную записку, в которой в последней строке написано: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним чудесным секретом».

    Вокруг текста нарисованы контуры женского тела. Записка соответствует описанию издания Wall Street Journal, которое первым сообщило об этом письме в июле.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт в своем посте в X после публикации заявила, что «совершенно очевидно, что президент Трамп не рисовал эту картинку и не подписывал ее. Юридическая команда президента Трампа будет продолжать активно вести судебные разбирательства».

    Когда в июле Wall Street Journal впервые сообщила о предполагаемой записке Трампа, президент заявил, что это подделка, и отрицал, что писал ее. Он подал иск против журналистов, издателя и руководства издания, включая владельца News Corp Руперта Мердока, требуя 10 млрд долларов в качестве компенсации.

    Опубликованный документ также содержал сообщение, которое, по-видимому, было написано бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Автор писал о «детском любопытстве» Эпштейна и его «стремлении изменить мир».

    Офис Клинтона не ответил на запрос Би-би-си о комментарии. В качестве своего поздравления Дершовиц, по-видимому, сделал поддельную обложку журнала, который назвал «Vanity Unfair» («Несправедливая тщеславность»), где переделал заголовки, чтобы они соответствовали имени Эпштейна. В записке говорится: «В качестве подарка на день рождения я сумел раздобыть раннюю версию» журнала.

    Дершовиц отреагировал, сказав Wall Street Journal: «Прошло много времени, и я не помню содержание того, что я мог написать».

    В записи лорда Питера Мандельсона, нынешнего посла Великобритании в США и бывшего видного деятеля Лейбористской партии, бывшего в то время министром по делам бизнеса, Эпштейн назван «моим лучшим другом», к ней приложены несколько фотографий.

    Рядом с фотографией Мандельсона с двумя женщинами, лица которых скрыты, он пишет о встрече с интересными — в кавычках — друзьями Эпштейна.

    Официальный представитель Мандельсона сообщил Би-би-си, что «он давно дал понять, что очень сожалеет о том, что его когда-то познакомили с Эпштейном», добавив: «Эта связь уже давно является общеизвестным фактом».

    Поздравления от принца Эндрю нет. Но в записи от неизвестной женщины говорится, что благодаря Эпштейну она познакомилась с принцем, Биллом Клинтоном и Трампом. Далее женщина рассказывает, что «видела частные апартаменты Букингемского дворца» и «сидела на троне королевы Англии». Принц Эндрю ранее отрицал какие-либо правонарушения.

    О чем другие записи?

    В книге содержатся записки от людей из всех слоев общества — от обитателей Белого дома до массажисток.

    Неизвестная женщина вспоминает, что была 22-летней официанткой в ресторане, пока не встретила Эпштейна, после чего путешествовала по миру и встречалась со многими известными людьми, включая членов британской королевской семьи.

    Там также есть фотографии Эпштейна в разные годы его жизни — от его частного самолета до случайного магазина азиатской медицины, а также снимки, на которых он обнимает женщин, лица которых скрыты.

    Другие присылали ему фотографии, некоторые из которых содержали непристойные сцены с дикими животными, включая зебр и львов.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

