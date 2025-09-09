Чешская разведка вскрыла шпионскую сеть, работавшую на КГБ Беларуси. Один белорусский дипломат выслан

Власти Чехии, Венгрии и Румынии в ходе спецоперации ликвидировали белорусскую шпионскую сеть — об этом в понедельник заявила чешская разведка (BIS). В заявлении ведомства говорится, что из Чехии был выслан связанный с сетью белорусский дипломат.

Как установили чешские спецслужбы, шпионская сеть была создана белорусским КГБ и действовала в нескольких европейских странах.

«Объединенная команда сотрудников европейских разведок выявила сотрудников и пособников КГБ, включая бывшего заместителя главы молдавской разведки SIS», — говорится в заявлении BIS.

По словам представителя чешского ведомства Ладислава Стичи, этот человек (имя не называется), гражданин Молдовы, обвиняется в том, что с 2024 года передавал КГБ секретную информацию за вознаграждение.

Он был арестован в Румынии в понедельник, сообщило Агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст (Eurojust), курирующее спецоперацию.

В Евроюсте заявили, что в отношении молдавского подозреваемого «ведётся расследование по факту преступления в виде государственной измены путём передачи секретной государственной информации на протяжении длительного времени».

В комментарии агентству AFP Стича сообщил, что высланный белорусский дипломат и арестованный гражданин Молдовы не сотрудничали напрямую.

Согласно материалам дела, подозреваемый гражданин Молдовы дважды встречался в 2024 и 2025 годах в Будапеште с сотрудниками разведки Комитета государственной безопасности Беларуси (КГБ).

По мнению представителей европейских спецслужб, участвовавших в спецоперации, Беларуси удалось создать шпионскую сеть в ЕС благодаря свободе передвижения по Европе.

«Чтобы успешно бороться с этой враждебной деятельностью в Европе, нам необходимо ограничить передвижение аккредитованных дипломатов из России и Беларуси в Шенгенской зоне», — заявил директор чешской разведки BIS Михал Куделка.

Ранее в этом году чешские власти выслали белорусскую журналистку Наталью Судленкову, обвинив её в работе на российские спецслужбы.

Судленкова писала статьи, оправдывающие действия России и «подрывающие авторитет ЕС и доверие общественности к законности его санкций, наложенных против России и ее граждан после начала российского вторжения в Украину», говорится в ежегодном отчете BIS.

Беларусь во главе с президентом Александром Лукашенко является близким союзником России, поддерживает ее действия в Украине и тоже оказалась под европейскими санкциями во многих областях.

В Евроюсте отметили, что европейским странам очень важно сотрудничать в области безопасности и сообща пресекать деятельность российских и белорусских спецслужб на территории Европы.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.