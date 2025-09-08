"А где Лабубу?": российские министры удивились декорированию резиденции Путина в Китае (видео)

Резиденцию Владимира Путина в Китае показал на видео журналист - принимающая сторона украсила помещения декором в виде цветов и игрушек, передает NUR.KZ.

Кадры из резиденции президента России Владимира Путина в Китае показал в Telegram-канале журналист телеканала "Россия" Павел Зарубин.

В ролике видно, что помещение украшено цветами, игрушками и сувенирами. Также в кадр попали министры, рассматривающие элементы декора.

"Вот эта красивая". "Забирайте, Максим Станиславович!" - звучит в ролике.

Также в кадре Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, не увидев среди прочих трендовой игрушки, он задал вопрос: "А где Лабубу?"

А министр финансов РФ Антон Силуанов, судя по заснятой на видео жестикуляции, показывал коллегам "улыбку" этой известной во всем мире игрушки.

Напомним, ранее в Пекине прошел парад, который посвящен 80-летию Победы во Второй мировой войне и в борьбе против японских милитаристов. На трибунах среди гостей - Токаев, Путин, Ким Чен Ын и другие лидеры.

Уникальное фото с мероприятия, с участием Токаева, Си Цзиньпина, Ким Чен Ына и Путина показала Акорда. Токаев был приглашен на парад в качестве почетного гостя.

Позже Акорда поделилась фотографиями и видео с парада, на кадрах глава Казахстана запечатлен с другими мировыми лидерами.

В свою очередь Трамп опубликовал пост о параде в Китае, на который пригласили Токаева и Путина, и попросил передать привет Путину и Ким Чен Ыну, которые, по его словам, "строят заговор против США".

