Массовые акции протеста вспыхнули в Стамбуле (фото, видео)

Массовые акции протеста вспыхнули в Стамбуле возле офиса оппозиционной Народно-республиканской партии - они начались после отстранения руководства партии НРП, передает РБК со ссылкой на местные СМИ.

Руководство партии, включая лидера Озгюра Челика, отстранили от исполнения обязанностей, передав управление временному совету.

Сообщается, что митингующие шли по улицам и бьют по кастрюлям в знак протеста против действий властей.

Решение касательно руководства НРП вынес 45-й гражданский суд первой инстанции Стамбула 2 сентября. Сообщается, что оно принято в рамках иска о нарушениях при проведении съезда и голосования.

Временный совет стамбульского отделения НРП возглавил Гюрсель Текин.

Тем временем канцелярия губернатора Стамбула заявила о трехдневном запрете на собрания, демонстрации, заявления для прессы и распространение листовок в нескольких районах города.

Лидер оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озел в соцсети Х опубликовал кадры своего выступления на мероприятии, которое посвящено 102-летию партии

"Мы на мероприятии солидарности в честь 102-й годовщины нашей партии. Мы все вместе, плечом к плечу, мы не сдадимся!" - написал он.

После политик обратился к главе МВД Турции.

"Уважаемый министр внутренних дел, Ни я, ни другой лидер моей партии не призываем людей выходить на улицы или участвовать в насилии. Вы те, кто не пускал членов нашей партии в их собственные здания, кто оставил людей на улицах, кто создал тем самым проблему безопасности и кто пытался натравить государственную полицию на граждан с помощью незаконного приказа!" - обратился Озел.

Он привал министра к мудрости.

"Страна ожидает от вас государственной мудрости, а не операции по управлению восприятием. Выполняйте свою работу, соблюдайте закон и немедленно покиньте наш дом. Я делаю все возможное, чтобы уберечь кого-либо от кровотечения из носа, и вы тоже должны это делать", - написал политик.

Telegram-канал SHOT сообщил, что начались стычки с полицейскими на улицах. Протестующие прорывают кордоны силовиков.

Turkey



Hundreds of riot police are being transferred to CHP Istambul provincial Presidential headquarters, where a rally protesting last week’s decision will take place in the coming hours. pic.twitter.com/eQ6AX4jO2q — Islamist Cannibal (@Raviagrawal300) September 7, 2025

PROTESTOS CONTRA ERDOGAN EM ISTAMBUL



Manifestantes desafiam proibição e invadem sede do principal partido de oposição, o Partido Popular Republicano. A repressão policial foi intensa para impedir manifestações. Crescem os protestos contra as decisões políticas e a crise pic.twitter.com/oL1koOBhVJ — jonataribas (@jonataribastv) September 7, 2025

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.