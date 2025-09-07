Россиян задержали в Турции после поцелуя в одной из мечетей Стамбула
В Стамбуле задержали граждан России, которые попали на видео, поцеловавшись в одной из мечетей в районе Ускюдар, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.
Как стало известно изданию, в Стамбуле после поцелуя в мечети Чамлыджа были задержаны граждане России.
"Россиянин с подругой фотографировались в мечети, а потом поцеловались. На допросе россиянин принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мечети, утверждает агентство. В отношении пары возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей и им грозит до года тюрьмы", - пишет издание.
В генеральном консульстве изданию подтвердили факт задержания.
"По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний", - сообщили в ГК.
Дипломаты также отметили, что россияне более не обращались в генконсульство.
