Глава КНБ Кыргызстана Ташиев жестко отчитал чиновника и выбросил его телефон (видео)

Председатель государственного Комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев жестко отчитал своего подчиненного и выбросил его телефон, передает NUR.KZ со ссылкой на Kaktus Media.

По информации издания, Ташиев отчитал своего подчиненного во время осмотра Кочкорской районной больницы. Он осматривал здания и территорию, объяснял, какие корпуса необходимо снести и где возвести новые, а также указывал сроки начала и завершения работ. В это время начальник районного отдела ГКНБ отвлекся на телефон.

Как пишет издание, Ташиев резко отреагировал на невнимательность: потребовал у подчиненного телефон и отбросил его в сторону.

"Ты хоть слышал, что я тут говорю? Копаешься в телефоне. Больше при мне не копайся в телефоне. Я что, за вас должен работать? Строительство должно начаться немедленно. Найдите нормального подрядчика и завершите работу в срок", - сказал он и выбросил телефон мужчины.

Напомним, в июле этого года во время встречи председателя ГКНБ Кыргызстана с жителями одного из микрорайонов Бишкека, был задержан вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев.

А в апреле Камчыбек Ташиев во время посадки саженцев в Джалал-Абадской области призвал называть грецкий орех кыргызским.

