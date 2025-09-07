"Люблю запах депортаций": Трамп опубликовал пост с отсылкой на фильм "Апокалипсис сегодня"

Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором пригрозил Чикаго серией депортаций, используя сгенерированное в нейросети фото, передает NUR.KZ.

Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью фото на фоне пожара и летящих вертолетов..

"Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны", - написал он.

Изображение Трампа на фоне Чикаго. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

Как отмечает РБК, на фото есть надпись Chipocalypse Now, что является отсылкой к фильму "Апокалипсис сегодня" об американской войне во Вьетнаме.

Сам Трамп изображен в головном уборе, как у персонажа подполковника Билла Килгора, известного фразой "Люблю запах напалма по утрам".

Напомним, накануне Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.

Также министр обороны США заявил, что нынешняя администрация страны собирается сохранить стратегическое преимущество "в космосе, в небе, на море и под водой". При этом Хегсет упомянул систему ПВО "Золотой купол".

