"Люблю запах депортаций": Трамп опубликовал пост с отсылкой на фильм "Апокалипсис сегодня"

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Люблю запах депортаций": Трамп опубликовал пост с отсылкой на фильм "Апокалипсис сегодня"

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Gavriil GrigorovPOOL/AFP via Getty Images

    Президент США Дональд Трамп опубликовал пост, в котором пригрозил Чикаго серией депортаций, используя сгенерированное в нейросети фото, передает NUR.KZ.

    Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social сгенерированное нейросетью фото на фоне пожара и летящих вертолетов..

    "Я люблю запах депортаций по утрам. Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны", - написал он.

    Изображение Трампа на фоне Чикаго
    Изображение Трампа на фоне Чикаго. Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump

    Как отмечает РБК, на фото есть надпись Chipocalypse Now, что является отсылкой к фильму "Апокалипсис сегодня" об американской войне во Вьетнаме.

    Сам Трамп изображен в головном уборе, как у персонажа подполковника Билла Килгора, известного фразой "Люблю запах напалма по утрам".

    Напомним, накануне Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны в министерство войны.

    Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.

    Также министр обороны США заявил, что нынешняя администрация страны собирается сохранить стратегическое преимущество "в космосе, в небе, на море и под водой". При этом Хегсет упомянул систему ПВО "Золотой купол".

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.