    Провели подряд дней с нами

    Fox News: Дональд Трамп переименует Пентагон в Министерство войны

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Фото: Andrew Harnik/Getty Images

    Президент США Дональд Трамп сегодня может подписать указ об изменении названия Министерства обороны на Министерство войны, вернув ведомству прежнее название, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox News.

    По данным телеканала, официальный представитель Белого дома подтвердил, что Трамп объявит о смене названия уже сегодня. Согласно информационному бюллетеню Белого дома, указ предусматривает использование названия Министерства войны в качестве дополнительного наименования Министерства обороны, а также использование для должности главы Пентагона Пита Хегсета фразы "министр войны".

    Указ также предписывает Хегсету предложить законодательные и исполнительные меры для постоянного закрепления названия "Министерство войны США".

    Кроме того, реализация указа потребует внесения изменений в общедоступные веб-сайты и вывески офисов Пентагона, включая переименование зала для брифингов По словам представителя, в разработке находятся и другие долгосрочные проекты.

    "Всем нравится, что у нас была невероятная история побед, когда мы были Министерством обороны. Потом мы изменили название на Министерство обороны", - ранее говорил Трамп.

    Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Дональд Трамп поручил перестроить армию, чтобы "восстановить воинский дух" страны.

    Также министр обороны США заявил, что нынешняя администрация страны собирается сохранить стратегическое преимущество "в космосе, в небе, на море и под водой". При этом Хегсет упомянул систему ПВО "Золотой купол".

