    Путин заявил, что войска НАТО в Украине могут стать "законными целями" России

    Опубликовано:

    Владимир Путин
    Владимир Путин. Фото: Contributor/Getty Images

    Президент России Владимир Путин рассказал, что будет при появлении иностранных войск в Украине, и отметил необходимость гарантий безопасности и для России.

    На пленарной сессии Восточного экономического форума президент России сделал ряд заявлений по ситуации в Украине.

    По данным РИА Новости, Владимир Путин сказал, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО.

    "В результате госпереворота устранили (бывшего президента Украины Виктора - прим. ред.) Януковича от власти, устранили человека, который был против вступления Украины в НАТО... К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает. Даже несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются", - сказал Владимир Путин.

    РБК пишет, что если в Украине будет достигнут долгосрочный мир, никакого смысла в иностранных войсках там не будет, заявил Путин.

    "Если в Украине будут появляться какие-то иностранные войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал российский лидер.

    ТАСС отмечает, что, по мнению главы РФ, гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины. И на серьезном уровне их пока никто не обсуждал. Путин заявил, что "войска НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ".

    Добавим, сегодня президент России Владимир Путин также высказался о контактах с Украиной - по его словам, он готов к ним, но не видит смысла.

    Ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский может закончить войну в Украине, если откажется от претензий на возвращение Крыма и намерения вступить в НАТО.

