Срок лишения свободы будут сокращать за чтение книг в Узбекистане

Сенаторы Узбекистана одобрили закон, который позволяет сократить срок лишения свободы за чтение книг, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт законодательного органа.

Одобренным законом вносятся дополнения и изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Узбекистан, предусматривающие сокращение срока отбывания наказания осужденными в связи с тем, что они встали на путь исправления, пояснили в сенате.

"При этом устанавливается, что в случае чтения осужденным книг из перечня литературы, утвержденного Республиканским центром духовности и просветительства, направленной на формирование у осужденных правильных духовно-нравственных ценностей, и подтверждения факта прочтения указанных книг, на основании заключения Комиссии за каждую прочитанную книгу срок отбывания наказания может быть сокращен на три дня, но не более тридцати дней в год", - говорится на сайте.

Однако подчеркивается, что данная норма применяется только к лицам, которым предусматривается условно-досрочное освобождение (за исключением осужденных к пожизненному лишению свободы).

Согласно подсчетам, эти изменения могут быть применены в отношении более 13,5 тыс. осужденных, отбывающих наказание в учреждениях по исполнению наказаний.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.