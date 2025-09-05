"Отвечал за личную безопасность, участвовал в разборках": члена ОПГ Кольбаева задержали в Москве

Задержан еще один сторонник криминального авторитета Камчи Кольбаева. Задержание провели в Москве, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МВД Кыргызстана.

Задержан Улан Барчакеев, 1972 года рождения, в криминальных кругах известный как "Узун Улан".

Он состоит на оперативном учете МВД как активный член ОПГ, отметили в ведомстве.

"Он являлся самым близким и доверенным лицом Камчы Асанбека, отвечал за его личную безопасность. Неоднократно принимал участие в криминальных разборках, а также занимался вымогательством денежных средств и отнимал у предпринимателей коммерческие фирмы и недвижимости с целью пополнения преступной казны "общак", - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время он обвиняется в совершении разбойного нападения в 2019 году на территории Бишкека. По информации МВД, в результате разбоя "Узун Улан" завладел чужим имуществом в особо крупном размере.

Потерпевшим является предприниматель - иностранный гражданин.

В настоящее время задержанного экстрадировали из Москвы в Бишкек.

Отметим, на днях ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании ранее осужденного сторонника Кольбаева, члена ОПГ по прозвищу "Кеша". Ранее он был осужден на 12 лет с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима за сбыт наркотических средств.

Напомним, что в начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

В начале текущего года председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

