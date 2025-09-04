Сторонника Камчи Кольбаева по прозвищу "Кеша" задержал ГКНБ Кыргызстана

ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании ранее осужденного сторонника Кольбаева, члена ОПГ по прозвищу "Кеша", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"ГКНБ КР в рамках работы по противодействию ОПГ задержан член группировки, сторонник К.Асанбека (К.Кольбаева), ранее состоящий в группировке А.Анапияева - "Р.К.Р." (криминальное прозвище "Кеша"), состоящий на оперативном учете с 2009 года", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, в 2016 году он был осужден на 12 лет с отбыванием срока наказания в колонии усиленного режима за сбыт наркотических средств. Однако после отбытия половины срока подал на условно-досрочное освобождение, которое было удовлетворено.

В период с 18 октября 2022 года по 13 марта 2025 года "Кеша" находился под пробационным надзором.

"В период пробационного надзора, в декабре 2024 года "Р.К.Р.", через так называемый "брод" систематически незаконно пресекал государственную границу Кыргызской Республики в направлении Республики Казахстан, грубо нарушая условия пробационного надзора", - сообщили в ГКНБ.

2 сентября текущего года в целях пресечения возможного ввоза запрещенных веществ и незаконного пресечения государственной границы в рамках возбужденного уголовного дела "Кеша" был задержан сотрудниками полиции и ГКНБ.

"Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершения преступления и иных причастных лиц", - добавили в ведомстве.

Отметим, что в начале октября 2023 года в Кыргызстане при задержании был убит криминальный авторитет Камчи Кольбаев. Он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия.

После смерти Кольбаева глава ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил, что в Кыргызстане больше не будет воров в законе и лидеров ОПГ. Кроме того, члены его ОПГ начали массово отказываться от своего воровского статуса.

За связь с криминальным авторитетом были уволены почти 50 сотрудников таможенной службы Кыргызстана.

В начале текущего года председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев впервые рассказал, почему принял решение о ликвидации вора в законе Камчи Кольбаева.

