СМИ: Десятки туристов пострадали от опасной бактерии на пляжах Турции

В ряде СМИ появились сведения о якобы распространяющейся инфекции на пляжах Турции, которая способна вызвать сепсис. При этом другие источники пишут, что Минздрав страны опроверг эту информацию.

В Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что туристы в Турции жалуются на странный вирус, который подхватывают на местных пляжах.

Сообщается, что от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, в августе пострадали десятки россиян. У людей со слабой иммунной системой эти бактерии могут вызвать сепсис.

"Одна из пострадавших рассказала, что попала в больницу вместе с мужем через несколько часов после купания в море. Оба жаловались на рвоту, слабость и температуру больше 38 градусов. Туристы также отмечают, что в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи бесконечные очереди", - написали в посте.

При этом РИА Новости пишут, что информация о якобы распространяющейся на пляжах Турции инфекции, которая в том числе вызывает сепсис, не соответствуют действительности, Об этом изданию сообщили в Минздраве страны.

Отмечается, что еще в начале августа турецкие власти заявляли, что заболеваний, вызванных бактериями этого рода, в Турции не выявлено.

Напомним, в июле сообщалось, что в Турции обнаружили вибрионы - бактерии, которые обитают в солоноватых прибрежных водах (смеси соленой и пресной воды), и могут вызвать диарею и инфекции тканей, в редких случаях - смертельные.

А несколько лет назад ураган "Иан" вызвал распространение инфекций среди жителей Флориды - наблюдался всплеск случаев заболевания и смерти от плотоядных бактерий. По мнению экспертов, этот случай должен стать напоминаем для людей о рисках соленой воды для открытых ран.

