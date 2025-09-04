СМИ: Десятки туристов пострадали от опасной бактерии на пляжах Турции
Опубликовано:
В ряде СМИ появились сведения о якобы распространяющейся инфекции на пляжах Турции, которая способна вызвать сепсис. При этом другие источники пишут, что Минздрав страны опроверг эту информацию.
В Telegram-канале SHOT появилась информация о том, что туристы в Турции жалуются на странный вирус, который подхватывают на местных пляжах.
Сообщается, что от инфекции, вызванной бактерией Vibrio, в августе пострадали десятки россиян. У людей со слабой иммунной системой эти бактерии могут вызвать сепсис.
"Одна из пострадавших рассказала, что попала в больницу вместе с мужем через несколько часов после купания в море. Оба жаловались на рвоту, слабость и температуру больше 38 градусов. Туристы также отмечают, что в частных клиниках Алании в отделениях скорой помощи бесконечные очереди", - написали в посте.
При этом РИА Новости пишут, что информация о якобы распространяющейся на пляжах Турции инфекции, которая в том числе вызывает сепсис, не соответствуют действительности, Об этом изданию сообщили в Минздраве страны.
Отмечается, что еще в начале августа турецкие власти заявляли, что заболеваний, вызванных бактериями этого рода, в Турции не выявлено.
Напомним, в июле сообщалось, что в Турции обнаружили вибрионы - бактерии, которые обитают в солоноватых прибрежных водах (смеси соленой и пресной воды), и могут вызвать диарею и инфекции тканей, в редких случаях - смертельные.
А несколько лет назад ураган "Иан" вызвал распространение инфекций среди жителей Флориды - наблюдался всплеск случаев заболевания и смерти от плотоядных бактерий. По мнению экспертов, этот случай должен стать напоминаем для людей о рисках соленой воды для открытых ран.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2282340-smi-desyatki-rossiyan-postradali-ot-opasnoy-bakterii-na-plyazhah-turcii/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах