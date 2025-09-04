Израиль ожидает, что город Газа покинет миллион человек. ООН предупреждает об ужасных последствиях
В среду высокопоставленный представитель израильской армии заявил, что готовящийся штурм города Газа может привести к перемещению миллиона палестинцев, для которых Израиль планирует создать новую "гуманитарную зону".
По оценкам ООН, миллион человек - это фактически все население города Газа (столицы сектора) и его окрестностей.
Израиль готовится взять город под полный контроль, мотивируя это тем, что в нем располагаются главные базы ХАМАС.
Высокопоставленный представитель COGAT, органа Министерства обороны Израиля, курирующего гражданские вопросы на палестинских территориях, заявил в среду, что в последние дни наблюдается активное перемещение палестинцев с севера сектора, где расположен город Газа, на юг.
По его данным, к настоящему времени северные районы уже покинули около 70 тысяч человек.
Израиль приветствует их решение уйти в более безопасные районы.
Тем временем международные организации напоминают, что за два года войны в Газе подавляющее большинство жителей сектора, а это более 2 млн человек, были перемещены хотя бы один раз.
Многие из тех, кто снова вынужден бежать из Газы, только недавно вернулись в родной город.
Однако Израиль еще в конце августа предупредил, что наступление на город Газа неизбежно, и обязался содействовать безопасной эвакуации населения.
Израиль обещает создать безопасную гуманитарную зону для переселенцев, о которой будет официально объявлено в ближайшие дни.
На данный момент известно, что зона будет простираться от лагерей беженцев, сосредоточенных в центральной части сектора, до южного района Аль-Маваси и далее на восток.
Между тем международные наблюдатели напоминают, что в первые дни войны Израиль уже объявлял прибрежный район Аль-Маваси гуманитарной зоной, но с тех пор неоднократно наносил по нему удары.
Международный Красный Крест заявил, что в условиях активных боевых действий безопасного способа перемещения людей не существует.
В конце августа в городе Газа официально было подтверждено наличие голода.
К такому выводу пришла организация IPC - глобальная инициатива, объединяющая агентства ООН, гуманитарные организации и правительства ряда стран, цель которых - определять наличие голода в том или ином регионе, устанавливать его природу и предлагать способы его ликвидации.
Водопровод и электричество для беженцев
В середине августа представитель Управления ООН по правам человека Тамин аль-Хитан заявил, что палестинцы в Аль-Маваси "имеют ограниченный доступ или вообще не имеют доступа к основным услугам и товарам, включая продовольствие, воду, электричество и палатки".
COGAT на прошлой неделе заявил, что Израиль предпринимает комплекс мер по подготовке к "переселению населения на юг сектора для его защиты", и этот комплекс включает строительство нового водопровода из Египта в Аль-Маваси, ремонт уже существующих водопроводов, проложенных из Израиля, и подключение линии электропередачи к южному опреснительному заводу.
COGAT также сообщил о начале работ по возобновлению функционирования Европейской больницы в Хан-Юнисе на юге сектора.
Больница была закрыта на несколько недель после проведения военной операции, в результате которой, как заявляет Израиль, был убит временный лидер ХАМАС в секторе Газа Мохаммед Синвар - брат идеолога нападения боевиков на Израиль 7 октября Яхьи Синвара.
Между тем Израиль усиленно готовится у штурму города Газа. В ЦАХАЛ призваны тысячи резервистов.
Правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявляет, что будет действовать силовыми методами до тех пор, пока ХАМАС не будет полностью разоружен и уничтожен.
Израильские власти не раз давали понять, что масштабных боевых действий в секторе Газа можно было избежать, если бы ХАМАС вернул сразу всех заложников. При этом Нетаньяху неоднократно заявлял, что не откажется от поставленной цели уничтожить ХАМАС.
Израильские военные уже подошли вплотную к окраинам города Газа. По информации источников в ЦАХАЛ, штурм города назначен на середину сентября.
Кабинет безопасности Израиля одобрил этот план почти месяц назад. Задача номер один - возвращение домой 48 заложников, 20 из которых предположительно еще живы.
"Израиль движется к полной победе, - сказал Нетаньяху в видеообращении к нации во вторник вечером. - То, что началось в Газе, должно закончиться в Газе".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2282286-izrail-ozhidaet-chto-gorod-gaza-pokinet-million-chelovek-oon-preduprezhdaet-ob-uzhasnyh-posledstviyah/
