"Есть проблемы": Путин высказался о короткой встрече с Алиевым в Пекине

Президент России Владимир Путин признал, что в отношениях между РФ и Азербайджаном сейчас есть определенные проблемы. Также он рассказал, как встретился с Алиевым в Пекине, пишет РИА Новости.

Глава РФ сообщил, что в Пекине встретился и поздоровался с азербайджанским коллегой.

"В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы, но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами перекинулись", - рассказал он.

Он также поразмышлял, как будут складываться отношения между странами в будущем.

"Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все проставят на свои места", - заявил Путин.

Ранее в Сети публиковали кадры короткой встречи двух лидеров.

Русская служба BBC писала, что гибель двух азербайджанцев в Екатеринбурге спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку, но причины для этого кризиса копились все последние годы.

Эксперты считают, что Азербайджан хотел изменить характер отношений с бывшей метрополией, уменьшить российское влияние на Южном Кавказе и из страны "ближнего зарубежья" превратиться в равного партнера. Подробнее читайте здесь.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.