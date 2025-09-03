"Есть проблемы": Путин высказался о короткой встрече с Алиевым в Пекине
Опубликовано:
Президент России Владимир Путин признал, что в отношениях между РФ и Азербайджаном сейчас есть определенные проблемы. Также он рассказал, как встретился с Алиевым в Пекине, пишет РИА Новости.
Глава РФ сообщил, что в Пекине встретился и поздоровался с азербайджанским коллегой.
"В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы, но мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался и с ним, и с его супругой. Двумя-тремя словами перекинулись", - рассказал он.
Он также поразмышлял, как будут складываться отношения между странами в будущем.
"Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией и взаимный интерес к их развитию все-таки в конце концов все проставят на свои места", - заявил Путин.
Ранее в Сети публиковали кадры короткой встречи двух лидеров.
Русская служба BBC писала, что гибель двух азербайджанцев в Екатеринбурге спровоцировала беспрецедентный кризис в отношениях Москвы и Баку, но причины для этого кризиса копились все последние годы.
Эксперты считают, что Азербайджан хотел изменить характер отношений с бывшей метрополией, уменьшить российское влияние на Южном Кавказе и из страны "ближнего зарубежья" превратиться в равного партнера. Подробнее читайте здесь.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2282145-est-problemy-putin-vyskazalsya-o-korotkoy-vstreche-s-alievym-v-pekine/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах