Еще одно землетрясение произошло в Афганистане

В Афганистане после разрушительного землетрясения произошло еще одно, менее сильное. О пострадавших пока не сообщается, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как пишет издание, ссылаясь на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), магнитуда второго землетрясения составила 5,5.

По данным сейсмологов, это произошло в 54 километрах от города Джелалабад и в 36 — от Асадабада. Очаг залегал на глубине 35 километров.

О погибших или пострадавших, а также разрушениях в результате второго землетрясения не сообщается.

Напомним, в ночь на 1 сентября в Афганистане, на границе с Пакистаном, случилось землетрясение магнитудой 6.

В Минздраве страны сообщили о начале масштабной спасательной операции, однако из-за сложнодоступной горной местности масштабы разрушений пока оценить сложно.

Как писали СМИ, за первым землетрясением последовали пять афтершоков. Подземные толчки ощущались на территории от Кабула до столицы Пакистана Исламабада.

Больше всего пострадала афганистанская провинция Кунар, землетрясение затронуло также провинции Нангархар, Лагман, Нуристан и Панджшир.

По последним данным, число жертв превысило 1,4 тысячи, пострадали более 3,1 тысячи человек, разрушено свыше восьми тысяч домов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования руководству Афганистана, а западные страны заявили о готовности оказать стране финансовую помощью

