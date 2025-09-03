Несколько кандидатов от "Альтернативы для Германии" умерли перед местными выборами

Менее чем за две недели до местных выборов в крупной западной федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия умерли шесть кандидатов от ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Министерство внутренних дел земли отметило, что несколько кандидатов от других партий, в частности, «зеленых» и социал-демократов, за время кампании тоже умерли.

В полиции подчеркивают, что в смертях всех этих людей нет ничего подозрительного, но в этих обстоятельствах приходится заново печатать бюллетени, а некоторым избирателям, голосующим по почте, надо проголосовать заново.

Выборы назначены на 14 сентября, на них баллотируются 20 тысяч кандидатов при численности населения Северного Рейна-Вестфалии в 18 миллионов человек.

Большое количество смертей среди политиков многим кажется подозрительным и вызвало бурные обсуждения в социальных сетях.

На февральских федеральных выборах АдГ стала второй партией по количеству завоеванных мест в парламенте Германии. Аналитики отметили, что ее влияние заметно распространилось с восточных регионов страны на западные.

В мае этого года Федеральная служба по защите конституции Германии объявила национал-популистскую партию экстремистской организацией, угрожающей демократии в стране.

Позднее это решение было приостановлено на время рассмотрения судебной апелляции, поданной партийным руководством.

В трех восточных землях Германии отделения АдГ по-прежнему считаются экстремистскими.

Сначала появились сообщения о смерти четырех основных кандидатов от АдГ, затем стало известно, что умерли еще два резервных кандидата.

Социальные сети взорвались обсуждениями конспирологических теорий, и, как пишет редактор Европейского отдела новостей Би-би-си Пол Кирби, сопредседатель АдГ Алис Вайдель не предприняла никаких усилий, чтобы их опровергнуть.

Напротив, она распространила заявление экономиста Штефана Хомбурга, который написал, что такое количество смертей кандидатов «статистически практически невозможно».

При этом один из лидеров партийного отделения в Северном Рейне — Вестфалии Кай Готтшальк признал, что на данный момент полиция не подтверждает ничего подозрительного.

В подкасте Politico Berlin Playbook он заявил, что его партия настаивает на расследовании этих смертей, но без «скатывания в теории заговора». Он добавил, что сейчас очень важно бережно отнестись к семьям, потерявшим близких.

Полиция сообщила немецкому информационному агентству DPA, что все шесть случаев смерти кандидатов АдГ либо произошли по естественным причинам, либо причина смерти не разглашается по соображениям конфиденциальности по просьбе семьи.

«Альтернатива для Германии» надеется на успех на местных выборах в Северном Рейне-Вестфалии. Эти выборы рассматриваются как первая проверка настроений избирателей после прихода к власти нового федерального правительства.

Северный Рейн-Вестфалия считается у немецких политиков очень важным регионом, за лояльность которого ведется постоянная борьба. Здесь находится промышленный центр Германии — Рурская область, которая в последнее время столкнулась с резким сокращением рабочих мест.

На последних выборах в этой земле в мае 2022 года «Альтернатива для Германии» набрала всего 5,4% голосов в регионе. Но уже в феврале прошлого года на федеральных выборах за АдГ проголосовали 16,8% жителей земли, и опросы показывают, что партия может снова набрать столько голосов 14 сентября.

После прихода к власти в США республиканской администрации Дональда Трампа АдГ нашла поддержку у многих представителей американского правого крыла.

Ряд видных республиканцев обвинили правительство Германии в попытках подавить «Альтернативу для Германии», используя бюрократические механизмы.

В частности, о своей поддержке АдГ заявил миллиардер Илон Маск, поддержавший антииммиграционную политику ультраправой партии.

«Либо Германия проголосует за АдГ, либо Германии придёт конец», — заявил он в декабре прошлого года.

