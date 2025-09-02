"Надо признать печальный факт": появилось новое видео с палаткой альпинистки Наговицыной в Кыргызстане

Глава Федерации альпинистов Кыргызстана заявил о смерти альпинистки Наговицыной и сообщил, что все спасательные операции прекращены, передает NUR.KZ.

Глава Федерации альпинистов Кыргызстана Эдуард Кубатов на своей странице в Instagram опубликовал видео с пика Победы, где сегодня, 2 сентября, дважды произвели визуальный осмотр с использованием высотного дрона.

"К сожалению, мы вынуждены констатировать об отсутствии признаков жизнедеятельности Натальи Наговицыной! Все спасательные операции прекращены и нам надо признать этот печальный для всех нас факт! Все видеоматериалы осмотра (более 10 мин) будут переданы лично сыну Натальи", - написал Кубатов.

Он отметил, что кыргызская сторона сделала все возможное для организации спасения альпинистки, но запредельная высота, тяжелейшие погодные условия, жесткая посадка вертолета и физическое состояние спасателей не позволила достичь ожидаемых результатов.

"В истории (пика - прим. ред.) Победы не было ни одной успешной спасательной операции на высоте 7200 метров, и мы не имели право рисковать и далее жизнью спасателей - альпинистов", - добавил глава федерации.

Напомним, ранее в Кыргызстане предприняли три попытки спасти российскую альпинистку Наталью Наговицыну, которая застряла со сломанной ногой на семитысячнике - пике Победы. Позже операция по эвакуации спортсменки приостановлена из-за тяжелых погодных условий. По предварительным данным федерации альпинизма Кыргызстана, Наговицына не выжила.

Несмотря на это, сын альпинистки Михаил Наговицин был убежден в том, что его мать не погибла, и опубликовал в соцсети пост с просьбой возобновить ее поиски. Он просил ведомства РФ оказать содействие в организации аэровидеосъемки района.

После этого глава Следственного комитета Российской Федерации поручил принять меры в связи с обращением сына альпинистки.

Недавно в ГКНБ Кыргызстана сообщили, что благодаря тепловизору удалось получить видео с места пропажи альпинистки Натальи Наговицыной, но признаков жизни обнаружить не удалось.

