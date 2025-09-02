Землетрясение в Афганистане: спасатели возобновили поиски, западные страны готовы оказать гуманитарную помощь

В Афганистане во вторник утром возобновилась спасательная операция после одного из сильнейших землетрясений в истории страны, в результате которого погибли по меньшей мере 800 человек и несколько тысяч пострадали. Спасатели пытаются добраться до наиболее пострадавших от землетрясения труднодоступных горных районов.

Многие местные жители провели ночь под открытым небом, сообщают корреспонденты Би-би-си.

Большинство погибших были жителями горной провинции Кунар, которая находилась ближе всего к эпицентру землетрясения, произошедшего в воскресенье поздно вечером.

Официальные лица предупреждают, что число погибших может значительно увеличиться, поскольку были разрушены целые деревни.

Западные страны выразили готовность оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Британия выделила 1 млн фунтов стерлингов, при этом Министерство иностранных дел страны подчеркнуло, что средства будут направлены через партнеров, чтобы помощь не попала в руки правящего в Афганистане движения «Талибан».

По словам главы Форин-офиса Дэвида Лэмми, экстренное финансирование «поможет партнерам доставить необходимую медицинскую помощь и предметы первой необходимости тем, кто пострадал больше всего».

Предоставить гуманитарную помощь также пообещали Китай, Индия и Швейцария.

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна доставила тысячу палаток в Кабул и перевозит 15 тонн продовольствия в Кунар, во вторник ожидается отправка дополнительных гуманитарных грузов.

ООН выделила 5 млн долларов по линии своего фонда реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF).

Врач из города Асадабад рассказал в эфире программы Би-би-си Newshour, что его небольшая больница приняла более 200 человек, хотя рассчитана на 150 пациентов.

«Красный Крест предлагает помощь, но необходимо больше помощи», — сказал он.

По словам медика, несмотря на обещания западных стран оказать помощь Афганистану, «пока мы ничего не получили».

«Международное сообщество должно отложить в сторону любые разногласия с „Талибаном“ и помочь афганцам, отправив им гуманитарную помощь, — добавил он. — Тысячи людей лишились своих домов. Нам нужны палатки. Нам нужны лекарства».

Как отмечает AFP, бедствие разворачивается на фоне мрачных перспектив финансирования гуманитарной помощи.

С момента возвращения талибов к власти в 2021 году иностранная помощь Афганистану была резко сокращена, что подорвало и без того ограниченные возможности этой одной из беднейших стран мира реагировать на стихийные бедствия, в том числе землетрясения, которые происходят регулярно.

США были крупнейшим донором Афганистана до начала 2025 года, когда после вступления в должность президента Дональда Трампа были отменены почти все программы поддержки, пишет агентство.

По данным Программы развития ООН, около 85% населения Афганистана живет менее чем на один доллар в день.

