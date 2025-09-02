Экс-премьера Чехии ударили костылем по голове на предвыборном митинге и госпитализировали

Лидер чешской оппозиции и бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш получил удар по голове металлическим костылем во время предвыборного митинга, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

По информации издания, Бабиша ударили прямо во время митинга, после чего доставили в больницу для обследования, его уже выписали. Также отмечается, что по той же причине была госпитализирована женщина, личность которой пока не установлена.

"Нападавший был задержан полицией. Мотивы нападения остаются неясными. Нападение на Бабиша вызвало широкое осуждение, а его партия обвинила правительство в разжигании ненависти", - сказано в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел во время митинга в Добре, примерно в 376 км от столицы страны - Праги. Еще один депутат Алеш Юхелка, который был вместе с Бабишем на митинге, сообщил, что лидер партии получил несколько ударов по голове. Его доставили на машине в больницу, где врачи, сделав компьютерную томографию, выписали его.

"Подозреваемый был арестован сотрудниками полиции, присутствовавшими на митинге, "сразу после нападения". По их словам, дело расследуется как "нарушение общественного порядка", но при необходимости расследование может быть расширено", - объяснили в полиции.

Бабищ занимал пост премьер-министра Чехии с 2017 по 2021 год. Его заместитель, Алена Шиллерова, обвинила в нападении "ненависть, распространяемую правящими партиями".

"Это прямое следствие их кампании, основанной на страхе и разногласиях", - сказала она.

Действующий премьер-министр Петр Фиала пожелал Бабишу скорейшего выздоровления и заявил на предвыборном митинге своей партии, что "насилию не место в политике". Добавим, что 3 и 4 октября в Чехии пройдут всеобщие выборы.

Отметим, в июне этого года в Колумбии во время выступления на митинге в кандидаты в президенты Мигеля Арубо выстрелили ​​в столице страны - Боготе. Полиция заявила, что задержан 15-летний юноша, который был вооружен пистолетом Glock, когда его арестовали. Спустя два месяца он скончался в больнице.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.