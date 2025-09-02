jitsu gif
    СМИ: Индия заблокировала вступление Азербайджана в ШОС

    Опубликовано:

    Флаг Азербайджана
    Флаг Азербайджана. Иллюстративное фото : Richard Sharrocks/Getty Images

    Индия вновь заблокировала заявку Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества, передает NUR.KZ со ссылкой на азербайджанское издание AnewZ.

    Как пишет издание, ссылаясь на свои источники в дипломатических кругах, Китай подтвердил свою поддержку заявки Азербайджана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Однако против выступила Индия.

    "Официальные лица, знакомые с ситуацией, сообщили, что решение Индии воспрепятствовать этому процессу противоречит принципам многосторонней дипломатии и "шанхайскому духу", которые предусматривают недопустимость переноса двусторонних споров на многосторонние площадки.

    Согласно этим сообщениям, позиция Индии тесно связана с братскими отношениями Азербайджана с Пакистаном", - говорится в материале.

    При этом один из инсайдеров заявил изданию, что этот шаг "не меняет курс Азербайджана", а скорее демонстрирует международному сообществу "ограниченный и близорукий характер политики Индии".

    Между тем Пакистан решил начать восстанавливать отношения с Арменией - министры иностранных дел двух стран поговорили по телефону и договорились рассмотреть возможность установления дипломатических отношений, пишет издание.

    "Пакистан приостановил отношения с Арменией после начала оккупации азербайджанских территорий и на протяжении всего этого периода неизменно признавал Армению государством-агрессором", - говорится в материале.

    Кроме того, как пишет издание, Исламабад сыграл значительную роль в принятии резолюций Совета Безопасности ООН, подтвердивших территориальную целостность Азербайджана.

    "Последний шаг Пакистана был предпринят после консультаций с Баку. После встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне состоялись обсуждения с Исламабадом, после чего инициатива была согласована", - поясняют авторы материала.

    Добавим, что по данным с официального сайта организации, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) сформировалась на базе соглашений об укреплении доверия в военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы, подписанных Республикой Казахстан, Китайской Народной Республикой, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан соответственно в 1996 и 1997 годах.

    Сейчас в ШОС входят Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Пакистан, Индия, Иран, Беларусь.

    Афганистан, Монголия обладают статусом государств — наблюдателей при ШОС. Еще 14 стран Азии и Африки обладают статусом "партнер по диалогу ШОС", Азербайджан является одной из них.

    Напомним, отношения между Индией и Пакистаном обострились весной этого года. Тогда СМИ писали, что Индия обстреляла Пакистан. Исламабад назвал это актом войны и ответил ударами. Сообщалось о гибели мирных жителей с обеих сторон.

    Объясняя атаку, в Индии заявили, что к моменту, когда Нью-Дели начал операцию "Синдур" в отношении Пакистана, индийская разведка уже располагала достоверными сведениями, что на территории страны планировались новые атаки, подобные теракту в туристическом городе Пахалгам 22 апреля, жертвами которого стали 26 человек.

    Позже армия Пакистана начала крупномасштабную военную операцию против Индии в качестве "прямого ответа на продолжительные провокации". Однако в тот же день стало известно, что странам удалось договориться о прекращении огня при посредничестве США.

    Добавим, конфликт между Индией и Пакистаном длится почти 80 лет. Из-за чего воюют две страны, можно почитать здесь.

