    Новости русской службы Би-би-си

    От поиска "экстремизма" до покупки зажигалок. Что запретили или ограничили в России с 1 сентября

    Опубликовано:

    Москва, Красная площадь
    Москва, Красная площадь. Иллюстративное фото: Frant Faint / Getty Images

    Первого сентября 2025 года в России начали действовать сразу несколько новых запретов, ограничений, правил и требований, которые могут заметно повлиять на жизнь рядовых граждан. Среди них — наказание за намеренный поиск в интернете «экстремистских материалов» и передачу SIM-карты чужому человеку, обязательство предустанавливать на новые телефоны «национальный мессенджер» Max, требование к мигрантам установить на телефон отслеживающее перемещения приложение и запрет на образовательную деятельность для «иноагентов».

    С нацмессенджером и без экстремизма

    Самые серьезные запреты и нововведения коснутся интернета. Гражданам теперь грозят штрафы за «умышленный поиск экстремистских материалов» в интернете. Предполагается, что наказывать будут за поиск всего, что перечислено в списке экстремистских материалов Минюста и упомянуто в том пункте федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», где описывается само понятие «экстремистские материалы».

    Список состоит из нескольких сотен страниц. В нем есть как названия признанных экстремистскими и запрещенных организаций (например, «Фонд борьбы с коррупцией») и материалов (книг, текстов, изображений, песен и т.п.), так и трудно интерпретируемые записи типа «файл devushka.doc».

    Понять, что попадает под запрет как упомянутое в профильном законе, сложнее. Приведенное там описание понятия «экстремистские материалы» включает как определенные документы и изображения (в первую очередь связанные с деятельностью НСДАП и т.п.), так и довольно общие формулировки, например, «публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство».

    Наличие умысла в поиске экстремистских материалов должен будет установить суд. Следователям нужно будет доказать не только наличие на устройстве подозреваемого запрещенных данных, но и то, что он искал их в сети, и установить дату поиска. Это не так просто сделать, отмечает правозащитный проект «Сетевые свободы»: из-за этого, как предполагают сотрудники проекта, новую статью станут применять редко. За «умышленный поиск экстремистских материалов» гражданам грозит штраф: от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

    Еще одно изменение, касающееся пользователей интернета: с 1 сентября на все гаджеты, которые продаются в России, будут в обязательном порядке предустанавливать «национальный мессенджер» Max и российский магазин приложений RuStore.

    В Max должны перейти госорганы, банки, школы и т.п. Однако правозащитники опасаются, что приложение будет использоваться для контроля властей за обществом и следить за пользователями, что может, в частности, упростить силовикам сбор материалов для возбуждения дел о поиске «экстремистских материалов», «дискредитации армии» и т.д.

    Усиливается и контроль за мигрантами. В рамках эксперимента в течение ближайших четырех лет мигранты, приехавшие в Москву и Подмосковье, должны будут устанавливать на свои телефоны приложение «Амина». Оно станет следить за их перемещениями.

    Новые запреты касаются не только пользователей интернета, но и телефонной связи. Теперь можно получить штраф за передачу SIM-карты или телефона другому человеку: штраф для граждан за это может достигать 50 тысяч рублей, для юрлиц — на 200 тысяч. Нарушением будет считаться передача карты в пользование надолго или навсегда, дать знакомому позвонить все еще не наказуемо.

    Также с этой осени запрещено пропагандировать наркотики в интернете, книгах, кино и СМИ. Исключения составят произведения, где «наркотики составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла». Запрет не распространяется на произведения, опубликованные до 1 августа 1990 года. За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — до четырех тысяч рублей, для юрлиц — до 600 тысяч рублей. Если нарушить закон еще раз в течение года, то наступит уголовная ответственность с максимальным наказанием до двух лет лишения свободы.

    Еще до вступления запрета в силу отдельные артисты стали править свои произведения. Например, в треке группы «АК-47» «Але, это Пакистан?» «килограмм движухи» стал «килограммом шавухи», а упоминание гашиша в виде «кусочка черного квадратного или овального» превратилась в «рецепт пирога квадратного или овального».

    Без рекламы в инстаграме

    С 1 сентября вступают в силу поправки в закон «О рекламе», которые запрещают размещать рекламу на ресурсах объявленных экстремистскими организаций. Для многих россиян этот запрет прежде всего будет означать конец рекламе в инстаграме, который принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta. Многие российские предприниматели уже много лет используют ее как витрину и онлайн-магазины. Теперь нарушителям грозит штраф до двух с половиной тысяч рублей, а компаниям — до 500 тысяч.

    Под запретом теперь и реклама VPN — технологии, которая позволяет обходить национальные запреты и ограничения и противостоять интернет-цензуре. Рекламировать такие сервисы больше нельзя (но использовать — можно). Штраф — до 80 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч для юрлиц. Кроме того, использование VPN станет отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

    «Иноагентам» запретили учить и просвещать

    Еще относительно недавно, в 2021 году, российский президент Владимир Путин говорил, что законодательство об «иностранных агентах» не должно нарушать права граждан. С 1 сентября 2025 года россиянам, которых российский Минюст объявил «иноагентами», запретили организовывать и проводить любые просветительские и образовательные мероприятия. Раньше запрет распространялся только на мероприятия для детей.

    Это уже вынудило книжные магазины распродавать книги авторов, объявленных «иноагентами», закрылся исторический журнал «Горби», а российская платформа для сбора пожертвований Boosty запретила «инагентам» создавать новые публикации.

    ... а ученым — сотрудничать с иностранными коллегами без разрешения ФСБ

    Несколько осенних нововведений касаются представителей отдельных профессиональных групп, например, ученых и медиков.

    Научные учреждения, которые собирались сотрудничать с иностранными коллегами, должны теперь ждать, разрешит ли им это ФСБ. Это изменение вступило в силу на фоне роста внимания силовиков к ученым. С начала войны с Украиной число уголовных дел против ученых растет, подсчитало весной 2025 года издание T-invariant (в реестре «иноагентов» в России). С 2022 года по конец марта 2025-го к следователям попало 89 человек: 64 ученых, 18 студентов и аспирантов, семь преподавателей. Против 41 из них возбудили уголовные дела, на 29 составили административные протоколы, 19 уволили.

    Другое законодательное новшество затронуло медиков. Медработники среднего звена смогут теперь вместо врачей оказывать первичную и скорую медпомощи. Например, собирать анамнез, осматривать пациента, сделать электрокардиограмму, провести экспресс-анализ крови и другие простые исследования. Если фельдшер заподозрит серьезную болезнь, он должен будет отправить пациента к врачу.

    Эти изменения, возможно, обусловлены дефицитом медперсонала в России: о нехватке порядка 23,3 тысяч врачей и 63,6 тысяч среднего медперсонала, говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко в феврале 2025 года.

    «Разговоры» для малышей, а зажигалки — для взрослых

    Часть новых законов касается детей. Так, с 1 сентября «Разговоры о важном» начнут проводить не только в школах, как прежде, но и в детсадах, это произойдет в 20 из 89 регионов страны, включая Москву. Со школьниками такие «разговоры» проводят с 2022 года раз в неделю перед первым уроком. Как следует из методических документов, детям на них надо рассказывать «о любви к родине», а с пятого класса — про «специальную военную операцию» (так российские власти называют войну с Украиной). Проводить «Разговоры о важном» в детских садах в 2024 году предложил Владимир Путин, заявив, что «в самом раннем возрасте определенные базовые вещи ребенку должны закладывать», но оговорился, что все «должно быть в рамках разумного».

    Для борьбы с сокращением численности населения в России власти пытаются не только стимулировать рождаемость, но и ограничивать возможности граждан не заводить детей. С 1 сентября начинает действовать определение того, что государство будет считать пропагандой отказа от деторождения, разработанное в Роскомнадзоре. Оно включает, в частности, «убеждение адресата в необходимости отказа от деторождения», «формирование… искаженного представления о социальной равноценности рождения детей и отказа от деторождения… отрицательного образа беременности, материнства, отцовства… положительного отношения к бездетности, способной сформировать желание отказаться от деторождения».

    Бороться за повышение рождаемости российские власти собираются также с помощью запрета выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют отказ от рождения детей.

    Ну а уже появившихся на свет детей хотят оградить от опасных развлечений: зажигалки, аэрозоли и газовые баллончики теперь будут продавать только по паспорту. Продавцов-нарушителей станут штрафовать.

    На фоне многих запретов и ограничений обращают на себя внимание два довольно неожиданных послабления в законодательстве.

    Во-первых, Роскомнадзор и МВД перестали включать в единый реестр запрещенных сайтов сведения о том, как разработать, изготовить и использовать «новые потенциально опасные психоактивные вещества».

    Во-вторых, жителям частных домов снова разрешили сжигать мусор, траву и листву, что было запрещено с 2021 года правилами противопожарного режима. Теперь траву и листву жечь снова можно, но только в специально отведенных и оборудованных для этого местах.

