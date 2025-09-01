США приостановили выдачу виз жителям одной страны

США приостановили выдачу виз палестинцам, включая визы на лечение, учебы, визиты к близким и для деловых поездок, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание со ссылкой на четырех официальных лиц США, говоривших на условиях анонимности, во все американские посольства и консульства были разосланы телеграммы с распоряжением приостановить выдачу виз палестинцам для лечения, учебы, визита к друзьям или родственникам и деловых поездок.

Ограничения распространяются на всех, у кого есть только палестинский паспорт, выданный после подписания между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП) соглашения о создании Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан в 1990-х.

Меры не затронут палестинцев с двойным гражданством и тех, кто уже получил визы.

По запросу издания Госдепартамент США подтвердил, что отдал распоряжение дипломатам обеспечить соблюдение новых ограничений.

В заявлении ведомства говорится, что американская администрация предпринимает "конкретные шаги в соответствии с законодательством США и нашей национальной безопасностью в отношении объявленных визовых ограничений" для палестинцев.

Напомним, ранее Госдепартамент США опубликовал информацию о приостановке выдачи всех виз жителям сектора Газа. Ранее активистка написала в соцсети, что в США вопреки политике администрации Трампа въехали беженцы.

А позже сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа объявила о предложении ограничить срок пребывания иностранных студентов в штатах.

В начале августа стало известно, что Госдеп США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу. Эти деньги будут возвращены при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

А до этого СМИ писали, что Трамп подписал закон, согласно которому желающие посетить США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге).

