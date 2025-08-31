jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    В Австралии прошли массовые митинги против иммиграции

    Опубликовано:

    Митинги в Австралии
    Митинги в Австралии. Фото: Lisa Maree Williams/Getty Images

    В воскресенье тысячи австралийцев по всей стране вышли на митинги против иммиграции. Митинги "Марш за Австралию" прошли в Сиднее, Мельбурне и других крупных городах.

    К маршам присоединились ряд оппозиционных политиков, в том числе сенатор от партии «Одна нация» Полин Хансон и федеральный депутат Боб Каттер. Правительство страны осудило митинги как связанные с крайне правыми и «распространяющие ненависть».

    По данным ABC Australia, в Сиднее на митинг собралось до 8000 человек. Полиция сообщила, что по всему городу были задействованы сотни полицейских, но «значительных инцидентов» не зафиксировано.

    В Мельбурне протестующие столкнулись с участниками отдельного митинга в поддержку Палестины. Среди выступавших был известный в стране неонацист Томас Сьюэлл, обратившийся к толпе с лестницы здания парламента.

    В Аделаиде, по оценкам полиции, в маршах и контрмаршах приняли участие 15 000 человек, и, по данным местных СМИ, толпа «в целом вела себя хорошо».

    Один из демонстрантов был замечен с плакатом в поддержку Дези Фримана, конспиролога и самопровозглашенного «суверенного гражданина», который обвиняется в убийстве двух полицейских на своей земле в начале недели. В настоящее время полиция разыскивает 56-летнего Фримана в рамках масштабной операции.

    Марши раскручивали несколько оппозиционных политиков, неонацисты и некоторые активисты, получившие известность во время пандемии Covid-19, выступая против обязательного карантина.

    На сайте «Марша за Австралию» сказано, что участников акций также беспокоят вопросы культуры, заработной платы, транспорта, жилья и водоснабжения, разрушения окружающей среды, инфраструктуры, больниц, преступности и утраты чувства единства.

    В начале недели правительство заявило, что выступает против митингов, предупредив, что «в Австралии нет места для любого вида ненависти».

    Министр внутренних дел Тони Берк сказал: «В нашей стране нет места для людей, которые стремятся разделить и подорвать нашу социальную сплоченность. Мы вместе с современной Австралией выступаем против этих митингов — нет ничего менее австралийского».

    Министр по вопросам мультикультурности Анна Али заявила: «Мы вместе со всеми австралийцами, независимо от того, где они родились, выступаем против тех, кто стремится разделить нас и запугать сообщества мигрантов. Мы не поддадимся запугиванию. Такой вид крайне правого активизма, основанный на расизме и этноцентризме, не имеет места в современной Австралии».

    В последнее время в Австралии наблюдается рост правого экстремизма, и в начале этого года нацистский салют был признан уголовно наказуемым деянием, караемым обязательным тюремным заключением.

    Новости русской службы Би-би-си«Усталость, голод, страх»: каково это — работать журналистом в Газе в разгар войны? «Покатаюсь по Европе и обязательно вернусь». Что говорят об открытии границы молодые украинцы В Киеве завершен разбор завалов на месте удара по жилому дому, жертвами которого стали 22 человека

