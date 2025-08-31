"Я не говорю нет": сын Трампа рассказал, будет ли баллотироваться на пост президента США
Сын президента США Эрик Трамп не исключил в будущем возможности баллотироваться на пост президента Штатов, передает NUR.KZ со ссылкой на Nikkei Asia.
"Я не говорю нет, но я также не говорю да", - заявил Трамп-младший в интервью японской газете в ответ на вопрос, рассмотрит ли он в будущем возможность баллотироваться на пост президента.
Издание уточняет, что Трамп-младший заявил, что не исключает такую возможность, но в то же время ему нравится мир торговли, в котором он работает сейчас - Эрик Трамп управляет криптовалютной компанией.
Эрик Фредерик, согласно информации с портала 24SMI, младший сын Дональда Трампа. Дата его рождения 6 января 1984 года.
Карьера Эрика развивалась внутри отцовской корпорации Trump Organization, в которой также работали его старшие брат и сестра. Младший сын Дональда и Иваны достиг должности исполнительного директора по развитию и поглощениям, а когда родителя впервые избрали президентом США, возглавил семейный бизнес.
