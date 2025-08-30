Бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия застрелили во Львове

Сегодня, 30 августа, во Львове убили народного депутата Андрея Парубия. Убийство произошло в ходе стрельбы, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК-Украина.

Издание, ссылаясь на данные полиции, пишет, что сегодня, около полудня, на 102 поступило сообщение о стрельбе во Франковском районе Львова. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Установлено, что погибший - известный общественный и политический деятель 1971 года рождения.

По словам главы Львовской ОГА Максима Козицкого, во Львовской области разыскивают стрелка, который убил бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия. По его словам, задействованы все профильные службы. Сообщается, что пострадавший скончался до приезда медиков.

Также источники издания сообщили, что на месте убийства найдено 7 гильз, убийца предварительно был в виде курьера.

Позже информацию о гибели Андрея Парубия подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и генеральный прокурор Руслан Кравченко только что доложили о первых известных обстоятельствах ужасного убийства во Львове. Погиб Андрей Парубий. Мои соболезнования родным и близким", - написал Зеленский в Telegram-канале.

По его словам, все необходимые силы и средства привлечены к расследованию и поиску убийцы.

