    Новости русской службы Би-би-си

    Британия, Франция и Германия запустили процесс восстановления санкций ООН в отношении Ирана

    Опубликовано:

    Флаг Ирана
    Флаг Ирана. Фото: Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket/Getty Images

    Великобритания, Франция и Германия в четверг уведомили ООН о том, что Иран нарушает свои обязательства по соглашению 2015 года, ограничивающему его ядерную программу, и предприняли шаги к восстановлению жестких санкций, приостановленных в рамках этой сделки.

    В ответ высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с агентством Reuters обвинил «евротройку» в подрыве дипломатии и пообещал, что Тегеран не поддастся давлению.

    18 октября этого года истекает срок действия механизма «мгновенного возврата санкций» (snapback sanctions) ООН. Он позволяет любой из стран-участниц «ядерного договора» 2015 года (США, Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай) в одностороннем порядке инициировать возврат всех санкций ООН против Ирана, если страна посчитает, что Тегеран нарушает условия сделки. США вышли из этого соглашения в 2018 году.

    Шаг в сторону запуска механизма snapback в четверг и предприняла «евротройка» — Лондон, Париж и Берлин, направив в Совбез ООН соответствующее письмо.

    В нем говорится, что несоблюдение Ираном ядерной сделки 2015 года было «явным и преднамеренным». Кроме того, отмечается в документе, у Тегерана «нет гражданских обоснований» для своего запаса высокообогащенного урана — урана, очищенного почти до уровня военного качества, — и что его ядерная программа «остается явной угрозой международному миру и безопасности».

    Действия «евротройки» не означают автоматического возврата санкций в отношении Ирана. Они запускают 30-дневный период консультаций, после которого Совбез примет окончательное решение. В пятницу Совбез ООН соберется за закрытыми дверьми в первый раз, чтобы обсудить механизм snapback, сообщает Reuters.

    По словам министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро, действия «евротройки» не означают конца дипломатии. Его немецкий коллега Йоханн Вадефуль призвал Иран к полноценному сотрудничеству с МАГАТЭ и к прямым переговорам с США в течение следующего месяца.

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми уточнил, что Иран не предпринял «никаких существенных усилий» для выполнения условий соглашения 2015 года и «последовательно не предоставлял убедительных гарантий относительно характера своей ядерной программы».

    США приветствовали запуск европейскими странами процедуры по возврату санкций ООН против Ирана и пообещали сотрудничать с «евротройкой».

    «В то же время США по-прежнему готовы к прямому взаимодействию с Ираном в целях достижения мирного и прочного урегулирования иранской ядерной проблемы», — заявил пресс-секретарь главы американского Госдепа Марко Рубио.

    Что говорит Иран

    В МИД Ирана заявили, что Тегеран продемонстрировал «максимальную сдержанность и твердую приверженность» дипломатии для сохранения прежнего соглашения и поиска решения путем переговоров.

    Иран и США вели непрямые переговоры о новой ядерной сделке с апреля. Очередной раунд был запланирован незадолго до июньских израильских ударов. 22 июня США поддержали Израиль и нанесли удары по иранским ядерным объектам.

    После 12-дневного конфликта Израиля с Ираном несколько раундов переговоров с Тегераном провела и «евротройка». Однако, как пишет Reuters, по итогам последней встречи во вторник в Женеве европейцы решили, что все эти переговоры не привели к принятию Ираном достаточно ощутимых обязательств.

    Как пишет газета New York Times, Иран искал помощи России в попытке избежать санкций, а Москва и Пекин подготовили проект резолюции ООН о шестимесячной отсрочке их введения. Однако европейцы могут наложить вето на такую резолюцию.

    Высокопоставленный иранский чиновник в разговоре с Reuters назвал действия Франции, Германии и Британии «незаконным и достойным сожаления», но все же оставляющими возможность для диалога.

    «Этот шаг — действие против дипломатии, а не шанс для нее. Дипломатия с Европой будет продолжена», — заявил чиновник, добавив: «Иран не уступит под давлением».

    Тегеран ранее предупреждал о «жестком ответе» в случае восстановления санкций и даже угрожал выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), если санкции будут восстановлены.

    До начала авиаударов Израиля и США в июне Иран, по данным МАГАТЭ, накопил достаточно урана, обогащенного до чистоты 60%, а от этого уровня остается лишь короткий шаг до оружейного уровня (90%) — и тогда иранцы смогли бы изготовить девять ядерных зарядов.

    Запад утверждает, что развитие ядерной программы Ирана выходит за рамки гражданских нужд, в то время как Тегеран заявляет, что ядерная энергия нужна ему исключительно в мирных целях.

    После того как Израиль и США нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана, Тегеран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ. Теперь инспекторы МАГАТЭ смогут посещать иранские ядерные объекты только с разрешения Высшего совета национальной безопасности Ирана.

    Накануне первая группа МАГАТЭ прибыла в страну после того, как Тегеран официально приостановил сотрудничество с агентством.

    Правда, как рассказали в самом агентстве, их специалисты будут инспектировать замену топлива на Бушерской АЭС. Получат ли они доступ к трем ядерным объектам — в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые подверглись аудиадурам в июне, пока не ясно.

