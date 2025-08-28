Новые ограничения для иностранных студентов могут ввести в США

Администрация президента США Дональда Трампа объявила о предложении ограничить срок пребывания иностранных студентов в штатах, передает NUR.KZ со ссылкой на Fox news.

По данным телеканала, предложенное правило ограничит срок пребывания в США определенных владельцев виз, в том числе иностранных студентов, четырьмя годами.

В пресс-релизе Министерства внутренней безопасности говорится, что предложение направлено на борьбу с "злоупотреблением визами". Говорится, что иностранные студенты "воспользовались щедростью США" и стали "вечными студентами", оставаясь зачисленными в колледжи, чтобы иметь возможность оставаться в США.

"Слишком долго предыдущие администрации позволяли иностранным студентам и другим обладателям виз оставаться в США практически на неопределенный срок, что создавало угрозу безопасности, обходилось налогоплательщикам в огромные суммы и ставило граждан США в невыгодное положение", - цитирует телеканал представителя Министерства внутренней безопасности.

Помимо студентов предлагаемое правило устанавливает первоначальный срок пребывания для иностранных журналистов на срок до 240 дней. Они могут ходатайствовать о продлении еще на 240 дней, но не более, чем на срок их работы.

Напомним, в США в текущем году аннулировали более 6 тыс. студенческих виз из-за нарушения сроков пребывания или несоблюдения закона.

В начале августа стало известно, что Госдеп США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу. Эти деньги будут возвращены при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

А до этого СМИ писали, что Трамп подписал закон, согласно которому желающие посетить США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге).

