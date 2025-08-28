jitsu gif
    Алиев назвал "оккупацией" вхождение Азербайджана в состав СССР

    Опубликовано:

    Ильхам Алиев
    Ильхам Алиев. Фото: Sean Gallup / Getty Images

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал большое интервью телеканалу Al Arabiya - в ходе разговора о Зангезурском коридоре он окунулся в историю и рассказал о советизации Азербайджана, передает АЗЕРТАДЖ.

    Азербайджанского лидера спросили о реализации Зангезурского коридора, который также называют "Маршрутом Трампа" - воплощение в жизнь этого проекта, как отметили журналисты, стала возможна после подписания соглашения с Арменией.

    Алиев заявил, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо окунуться в историю.

    "Чтобы ответить на этот вопрос, я должен немного углубиться в историю и объяснить зрителям, как так получилось, что Азербайджан был разделен на две части.

    Это произошло в первые месяцы советизации Азербайджана. После распада Российской империи в 1917 году была образована Азербайджанская Демократическая Республика. Это была первая демократическая республика в мусульманском мире, основанная в мае 1918 года. Она просуществовала до апреля 1920 года, когда российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну.

    Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: "фабрики и заводы - рабочим, земля - крестьянам, свобода - народам". Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас", - сказал Алиев.

    Он также заявил, что в апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его.

    "В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур. В советское время это не было проблемой, потому что не было ни границ, ни войн. Люди могли свободно добираться на автомобилях или по железной дороге из основной части страны в Нахчыван", - рассказал президент Азербайджана.

    Алиев также заявил, что после того, как Армения начала агрессию против Азербайджана, эту линию сообщения перерезали - перекрыли коридор.

    "И сегодня, чтобы добраться до Нахчывана, нам приходится либо лететь туда самолетом, либо ехать на автобусах или автомобилях через территорию Ирана, или даже проделывать еще более длинный путь, проезжая через территорию Грузии и Турции, а затем въезжать в Нахчыван. Это создает массу неудобств и проблем.

    После Второй Карабахской войны, которая закончилась нашей победой, мы могли бы взять эту часть силой. В то время армянская армия была полностью деморализована. В армянской армии было 12 тысяч дезертиров, бежавших с войны, в то время как в азербайджанской армии не было ни одного дезертира. Азербайджанская армия была мотивированной, как и все население, и перед нами никого не было. Мы просто остановились 10 ноября 2020 года на нашей границе.

    Мы не захватили эту часть территории силой, но сказали Армении, что она не может препятствовать нашей связи с Нахчываном", - заявил Алиев.

    По его словам, в течение пяти лет стороны вели переговоры о маршрутах связи. Президент Азербайджана отметил, что ситуация разрешилась после вмешательства администрации Дональда Трампа.

    Напомним, несколько недель назад в Вашингтоне состоялось подписание соглашения о прекращении боевых действий между Азербайджаном и Арменией.

    Страны договорились о создании крупного транзитного коридора, который будет назван "Маршрут Трампа для международного мира и процветания". Он соединит материковый Азербайджан и его Нахичеванский регион, граничащий с союзником Баку Турцией, через территорию Армении.

    После Токаев и Алиев поговорили по телефону. Также Токаев созвонился с Пашиняном и поздравил и его с подписанием декларации.

