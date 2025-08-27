Кандидатка в Конгресс США сожгла Коран огнеметом (видео)

В США кандидат в Конгресс от Республиканской партии штата Техас опубликовала предвыборный ролик, в котором она сжигает Коран огнеметом, передает NUR.KZ.

Валентина Гомес в своем ролике заявила, что распространение ислама должно быть остановлено "раз и навсегда". Опубликованный в соцсети Х , где девушка сжигает Коран, уже собрал 3,8 млн просмотров и тысячи комментариев.

"Те, кто сегодня сжигает Коран, завтра сожгут Библию", "Валентина, ты мне очень нравишься, но я не верю, что ты когда-нибудь будешь избрана на какую-либо должность, будучи экстремисткой", "Эта девчонка не в себе", - пишут пользователи.

Добавим, размещенный Валентиной Гомес видеоролик обозначен как чувствительный контент и не отображается вне платформы соцсети Х, однако позже видео появилось и в сторонних новостных каналах.

По данным Timeline Daily, Гомес баллотируется в Палату представителей США по 31-му избирательному округу Техаса. Политик обвинила мусульман в угрозе христианским странам посредством насилия и призвала своих сторонников помочь ей победить, чтобы она смогла достичь своей цели.

Напомним, летом 2023 года акции по сжиганию Корана вызвали волну негодования мусульман по всему миру. Так, сообщалось, что полиция Швеции разрешила акцию с сожжением Корана у мечети.

В конце июля 2023 года появилась первая информация о том, что правительства Дании и Швеции размышляют, как, не нарушив фундаментальные для них принципы свободы слова и мнений, запретить или ограничить публичное сожжение Корана и других религиозных текстов. А в конце декабря в Дании приняли закон, запрещающий осквернение священных текстов.

По этому поводу высказывался и президент Казахстана, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

А в конце января этого года сжегшего Коран мужчину застрелили в Швеции во время прямого эфира в TikTok.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.