Землетрясение у берегов Каспия: жители Дагестана сняли на видео мощные толчки

Землетрясение у берегов Каспия произошло минувшей ночью - его эпицентр находился на территории Дагестана в РФ. Местные жители сняли на видео мощные толчки, передает РИА Новости.

По данным МЧС России, подземный толчок магнитудой 6,0 зафиксировали в 20:33 времени UTC (1:33 по времени Астаны - прим. ред.) в 41 километре к северо-западу от Дербента.

Очаг залегал на глубине 12 километров.

Толчки ощущались в Махачкале и окрестностях, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Избербаше, Хасавюртовском, Табасаранском, Кумторкалинском, Магарамкентском, Левашинмком, Хивском районах и других территориях республики.

Как пишет SHOT, местные жители вышли на улицу, остерегаясь новых подземных толчков. Толчки также ощутили в Чечне, Астрахани, Пятигорске, Актау и Азербайджане.

