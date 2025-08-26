Мощная песчаная буря обрушилась на город в США (видео)

В городе Финикс штата Аризона в США наблюдалась сильная песчаная буря. Десятки тысяч людей остались без света, пострадал и местный аэропорт, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Мощная песчаная буря накрыла город Финикс штата Аризона в США вечером 25 августа. Из-за огромной стены пыли видимость была практически нулевая. Следом на город обрушились сильные грозы.

В результате стихии массово валились деревья и происходили масштабные отключения электроэнергии. Около 60 тыс. жителей штата остались без электроэнергии.

Sand apocalypse has covered American Arizona.



Due to the storm, Phoenix airport lost power and canceled all flights. Streets are covered with a dust curtain, visibility is literally zero. pic.twitter.com/Qo8mISSZBA — Gianl1974 (@Gianl1974) August 26, 2025

Из-за непогоды повреждение получил терминал международного аэропорта Скай-Харбор. Там порывы ветра достигали до 112 км/ч. Аэропорт приостанавливал работу примерно на час.

Департамент транспорта Аризоны призывал автомобилистов воздержаться от поездок. На дорогах были зафиксированы перебои в работе светофоров.

SCENE: A towering wall of dust rolled through metro #Phoenix, #Arizona, #US on Monday with storms that left tens of thousands of people without power and delayed flights at the city airport. pic.twitter.com/rWzpSSsEoZ — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) August 26, 2025

Напомним, недавно на поселок Индербор в Атырауской области обрушились сильный дождь и ураганный ветер. В результате пострадало несколько зданий.

А в прошлом году в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.

