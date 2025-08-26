Мощная песчаная буря обрушилась на город в США (видео)
Опубликовано:
В городе Финикс штата Аризона в США наблюдалась сильная песчаная буря. Десятки тысяч людей остались без света, пострадал и местный аэропорт, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.
Мощная песчаная буря накрыла город Финикс штата Аризона в США вечером 25 августа. Из-за огромной стены пыли видимость была практически нулевая. Следом на город обрушились сильные грозы.
В результате стихии массово валились деревья и происходили масштабные отключения электроэнергии. Около 60 тыс. жителей штата остались без электроэнергии.
Sand apocalypse has covered American Arizona.— Gianl1974 (@Gianl1974) August 26, 2025
Due to the storm, Phoenix airport lost power and canceled all flights. Streets are covered with a dust curtain, visibility is literally zero. pic.twitter.com/Qo8mISSZBA
Из-за непогоды повреждение получил терминал международного аэропорта Скай-Харбор. Там порывы ветра достигали до 112 км/ч. Аэропорт приостанавливал работу примерно на час.
Департамент транспорта Аризоны призывал автомобилистов воздержаться от поездок. На дорогах были зафиксированы перебои в работе светофоров.
SCENE: A towering wall of dust rolled through metro #Phoenix, #Arizona, #US on Monday with storms that left tens of thousands of people without power and delayed flights at the city airport. pic.twitter.com/rWzpSSsEoZ— ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) August 26, 2025
Напомним, недавно на поселок Индербор в Атырауской области обрушились сильный дождь и ураганный ветер. В результате пострадало несколько зданий.
А в прошлом году в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2279316-moshchnaya-peschanaya-burya-obrushilas-na-gorod-v-ssha-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах