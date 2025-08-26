"Нападают на наши технологии": Трамп пригрозил странам новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social пригрозил ввести дополнительные пошлины стран, которые вводят ограничения против американских технологических корпораций, передает NUR.KZ.

"Как президент Соединенных Штатов, я буду противостоять странам, которые нападают на наши невероятные американские технологические компании. Цифровые налоги, законодательство о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков призваны нанести ущерб или дискриминировать американские технологии", - заявил Трамп.

По его словам, эти страны дают полную свободу действий крупнейшим технологическим компаниям Китая.

"Я предупреждаю все страны, в которых действуют цифровые налоги, законодательство, правила или регулирование, что, если эти дискриминационные меры не будут отменены, я, как президент Соединенных Штатов, введу существенные дополнительные тарифы на экспорт этой страны в США и введу ограничения на экспорт наших высокозащищенных технологий и микросхем. Америка и американские технологические компании больше не являются ни "копилкой", ни "ковриком" для всего мира.", - пригрозил он.

Трамп призвал проявить уважение.

"Проявляйте уважение к Америке и нашим замечательным технологическим компаниям, или же будьте готовы к последствиям!" - заключил он.

В июле Дональд Трамп направил письма президенту Мексики и главе Европейской комиссии с информацией о том, что США введут 30-процентные пошлины на товары из указанных стран.

Кроме того, ранее Трамп подписал указы об импортных пошлинах в отношении десятков стран. В списке указан и Казахстан. Отмечалось, что против Казахстана будут применяться тарифы в 25%.

Также в Минторговли Казахстана сделали заявление касательно новых тарифов США. В ведомстве заверили, что большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов.

