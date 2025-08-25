Казахстанец стал победителем "Новой волны"

Победителем российского музыкального конкурса "Новая волна" стал певец Alex Lim из Казахстана - исполнитель опубликовал видео награждения в соцсети, передает NUR.KZ.

Видео объявления победителя в прямом эфире певец репостнул в своих историях Instagram. Также он опубликовал свое фото с наградой.

Объявление победителя. Фото: instagram.com/stories/lim_0n

Добавим, в Instagram-аккаунтах певца и конкурса также опубликовано видео его выступления.

Кроме того, по информации издания "Бизнес Online", второе место в конкурсе заняла российская фолк-группа "Оберег", а третье место досталось Jummy из России и еще одному казахстанскому артисту Yernazar.

Добавим, на странице сообщества занявшего первое место Александра Лима ВКОНТАКТЕ говорится, что "парень в кепке" Александр Лим покорил русскоязычный сегмент интернета своими видео, в которых он проникновенным голосом исполняет хиты на русском, английском, итальянском, турецком и других языках.

"Прекрасно владеющий русским языком житель Казахстана с корейскими корнями - настоящий человек мира. Самоучка, участник вокальных шоу готовит авторские композиции и продолжает снимать видео", - сказано в описании страницы.

Другой победитель, Yernazar, в прошлом году завоевал первую премию на "Славянском базаре" в Витебске.

По информации на официальном сайте фестиваля, Ерназар Жубан родился в 1996 году. Окончил Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова по специальности "Музыкальное образование" и Казахскую национальную академию искусств имени Т. Жургенова по специальности "Эстрадное искусство".

В 2017 году занял первое место в Дельфийских играх. В 2020 году стал финалистом проекта "Х Factor" и победителем международного вокального конкурса "Сарандев". В 2021 году представлял Казахстан в международном конкурсе "XVI - George Grigoriu" в Румынии (первое место).

