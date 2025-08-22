СМИ: Россия строит масштабный объект в 25 км от границы с НАТО

Опубликованы спутниковые снимки, которые, по данным СМИ, указывают на то, что Россия строит масштабный объект всего в 25 километрах от границы НАТО, передает NUR.KZ со ссылкой на Bild.

По информации издания, спутниковые снимки показали стройку гигантской станции радиоразведки в Калининграде. Сообщается, что объект находится всего в 25 километрах от границы НАТО и Польши.

По данным платформы Tochnyi, речь идет о гигантском кольцевом антенном комплексе неподалеку от города Черняховск.

Работы, как утверждается, стартовали еще в марте 2023 года. За это время на месте расчистили лес, возвели забор, построили дороги и подготовили площадки под здания.

"На внешнем участке видны котлованы для антенных мачт. Также можно различить как минимум шесть колец", - отмечают расследователи.

Эксперты считают, что это так называемая кольцевая антенная решетка - это система антенн, используемая для военной радиотехнической разведки и связи. Диаметр объекта может достигать 1600 метров, что в несколько раз больше обычных комплексов этого типа.

По мнению специалистов, после завершения стройки, Россия сможет перехватывать радиосвязь НАТО в Восточной Европе и странах Балтии, а также наладить более надежную связь с подлодками в Балтийском море и северной части Атлантического океана.

В апреле этого года генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США и их европейские союзники едины во мнении, что Россия еще долго будет представлять собой угрозу для государств НАТО.

А в июне Дональд Трамп поклялся, что Россия не нападет на НАТО, пока он остается президентом. При этом, в марте этого года американский лидер рассматривал возможность изменения условий участия США в Организации Североатлантического договора (НАТО).

