    Водителям грузовиков из числа иностранцев запретили выдавать визы в США

    Опубликовано:

    Грузовик едет по дороге
    Грузовик. Иллюстративное фото: pexels.com

    США больше не будут выдавать визы водителям грузовиков из других стран. Об этом решении заявил государственный секретарь Марко Рубио после одной из трагедий, передает NUR.KZ.

    Госсекретарь США Марко Рубио опубликовал пост в X, в котором заявил, что в стране немедленно приостанавливают выдачу рабочих виз водителям коммерческих грузовиков.

    "Растущее число иностранных водителей, управляющих большими тягачами с прицепами на дорогах США, ставит под угрозу жизни американцев и подрывает средства к существованию американских дальнобойщиков", - написал Рубио.

    По данным New York Post, Марко Рубио сделал данное заявление после того, как в США водитель грузовика из числа нелегалов совершил крупное ДТП во Флориде, в котором погибло трое человек, а потом сбежал.

    Водителем оказался гражданин Индии, его задержали в Калифорнии.

    Ранее посольство США в РК опубликовало предупреждение для казахстанцев - гражданам напомнили о необходимости соблюдать условия визы. Также мы писали, что казахстанцам стали чаще отказывать в получении визы в США.

    Весной сообщалось, что Госдепартамент США приказал дипломатам за рубежом тщательно проверять соцсети некоторых заявителей на студенческие и другие типы виз, чтобы запретить въезд в страну тем, кого подозревают в критике США и Израиля.

    В начале августа стало известно, что Госдеп США намерен запустить программу, которая потребует от иностранных граждан внесения залога в размере 15 тыс. долларов за визу. Эти деньги будут возвращены при условии соблюдения визовых ограничений, таких как выезд из США в течение пяти дней после истечения срока действия визы.

    А до этого СМИ писали, что Трамп подписал закон, согласно которому желающие посетить США теперь обязаны платить новый "визовый сбор" в размере 250 долларов США (более 133 тыс. тенге).

