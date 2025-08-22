jitsu gif
    Новости русской службы Би-би-си

    В Италии задержали гражданина Украины по подозрению в подрыве "Северного потока". Что известно

    Опубликовано:

    Трубопровод "Северный поток-2"
    Трубопровод "Северный поток-2". Фото: Sean Gallup / Staff / Getty Images

    В Италии задержали гражданина Украины, которого немецкая прокуратура подозревает в причастности к взрыву на «Северном потоке» в сентябре 2022 года. Это первое задержание в рамках дела о диверсии, за которую так никто и не взял ответственность.

    В ночь на четверг, 21 августа, в Италии задержали гражданина Украины по подозрению в причастности к подрыву «Северного потока» в сентябре 2022 года.

    Федеральная прокуратура Германии приводит имя задержанного — Сергей К.

    Как уточняет итальянское агентство ANSA, мужчине 49 лет, в Италии он проводил отпуск с семьей.

    Сергея К. задержали в городке Сан-Клементе неподалеку от Римини, в регионе Эмилия-Романья. Сейчас он находится в тюрьме в ожидании того, что апелляционный суд Болоньи рассмотрит европейский ордер на арест, выданный 18 августа 2025 года.

    Затем мужчину планируют экстрадировать в Германию.

    Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники пишет, что Сергея К. задержали незадолго до полуночи, когда он провожал своего сына в местный университет.

    Сергей К., по данным источников WSJ, — капитан ВСУ в отставке. Он служил в элитном подразделении, которое защищало Киев в начале полномасштабного российского вторжения в Украину.

    Мужчину удалось найти благодаря тому, что он использовал свой украинский паспорт для покупки авиабилетов из Польши и регистрации в отеле в Италии.

    «Подрыв трубопроводов необходимо расследовать, в том числе с в рамках уголовного дела. Хорошо, что у нас есть прогресс в этом направлении», — заявила министр юстиции Германии Штефани Хубиг.

    По версии немецкой прокуратуры, Сергей К. входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» в районе острова Борнхольм в сентябре 2022 года. Предположительно, он был одним из координаторов операции.

    Сергей К. и его сообщники, полагает прокуратура, использовали для операции парусную яхту. Она была арендована у немецкой компании через посредников по поддельным документам. Свой путь к Борнхольму сообщники начали из Ростока.

    Кто стоял за взрывом

    Трубопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», предназначенные для доставки российского газа в Европу, были подорваны 26 сентября 2022 года. В результате расположенные под водой трубопроводы были повреждены сразу в четырех местах. В тот момент топливо по ним не доставлялось, однако трубы были заполнены техническим газом.

    Кто стоял за взрывом, поначалу не было ясно. Дания, Швеция и Германия начали расследование дела.

    Весной 2023 года западные СМИ, в том числе New York Times, Die Zeit и Washington Post опубликовали материалы со ссылкой на анонимные источники, в которых говорилось о возможной причастности «проукраинской группировки».

    При этом источники журналистов в американской разведке говорили, что-то у них нет никаких свидетельств того, что в Офисе президента Владимира Зеленского знали об этой акции, готовили или авторизовали ее. В Киеве отрицали причастность к подрыву «Северного потока». Никакие другие страны, организации или группировки также не взяли на себя ответственность за диверсию.

    К февралю 2024 года Дания и Швеция прекратили расследование взрыва на «Северном потоке». Германия, однако, продолжила заниматься этим делом.

    В августе 2024 года немецкие СМИ сообщили, что в Германии в июне выдали ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., который, по данным властей, находился в Польше.

    В польской прокуратуре тогда пояснили, что мужчину не задержали, так как в начале июля он покинул страну, перейдя через польско-украинскую границу.

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

