Танцовщицы и ликующие толпы. Си Цзиньпин неожиданно снова посетил Тибет

Председатель КНР Си Цзиньпин совершил неожиданный визит в Тибет, где выступил с призывом к единству перед аудиторией в 20 000 человек в ознаменование 60-летия создания Тибетского автономного района после его аннексии Китаем. Это уже второй визит китайского лидера в этот строго контролируемый регион.

Си Цзиньпин похвалил местные власти за "решительную борьбу с сепаратизмом", имея в виду многолетнее сопротивление Тибета Пекину.

Столица региона Лхаса расположена на высоте 3650 метров над уровнем моря, и ее посещение может негативно отразиться на здоровье 72-летнего главы Китая. Его приезд вопреки этим опасениям наблюдатели рассматривают как свидетельство желания Си Цзиньпина укрепить власти Пекина в регионе.

"Для управления, стабилизации и развития Тибета в первую очередь необходимо сохранить политическую стабильность, социальную стабильность, межэтническое единство и межконфессиональное согласие", - сказал глава КНР, согласно официальному краткому изложению его выступления. В тексте также не упоминается Далай-лама, духовный лидер тибетцев, живущий в изгнании в Индии с 1959 года.

Два месяца назад Далай-лама объявил, что его преемника будет выбирать не Китай, а его офис. Однако китайское руководство утверждает, что только оно имеет право принимать это решение.

90-летний Далай-лама всегда выступал за "средний путь" в решении вопроса о статусе Тибета - подлинное самоуправление в составе Китая, - но Пекин считает его сепаратистом.

Китай давно утверждает, что тибетцы могут свободно исповедовать свою веру, но эта вера также является источником многовековой идентичности, которую, по мнению правозащитных организаций, Пекин постепенно подрывает.

Когда в июне Би-би-си посетила тибетский монастырь в провинции Сычуань, монахи заявили, что тибетцы урезаны в своих правах, и что Коммунистическая партия Китая продолжает угнетать и преследовать их.

Пекин заявляет, что уровень жизни населения Тибета значительно улучшился под его правлением, и отрицает ущемление прав человека и свободы слова.

Китай создал Тибетский автономный район в 1965 году, через шесть лет после неудавшегося восстания против китайского правления.

Неожиданный визит Си Цзиньпина стал главной новостью всех китайских государственных газет и теленовостей, представивших его поездку в Лхасу как праздник.

На фотографиях, опубликованных на первых страницах, он был запечатлен в окружении тибетских танцоров и ликующей толпы.

На параде в Тибете. Фото: VCG / VCG via Getty Images

На встрече с местными властями в среду, на которой также присутствовали высокопоставленные лидеры КПК, китайский лидер призвал к двусторонним экономическим, культурным и кадровым обменам с Тибетом, а также к популяризации общенационального языка и письменности.

Си также изложил видение КПК в отношении Тибета и подчеркнул четыре основные задачи региона: обеспечение стабильности, содействие развитию, защита окружающей среды и укрепление границ, сообщили китайские государственные СМИ.

Политика КПК включает новые законы, регулирующие образование тибетских детей, которые теперь должны посещать государственные китайские школы и изучать мандаринский диалект китайского языка.

Си также призвал к более строгому регулированию "религиозных дел" и необходимости "направить тибетский буддизм на путь адаптации к социалистическому обществу".

Визит состоялся через месяц после того, как КПК приступила к строительству в регионе самой большой в мире плотины гидроэлектростанции Мотуо, расположенной на реке Ярлунг Цангпо, протекающей через Тибетское нагорье.

После завершения строительства она отберет титул самой большой плотины в мире у китайской ГЭС "Три ущелья" и сможет вырабатывать в три раза больше энергии.

Пекин заявляет, что этот проект, стоимость которого оценивается в 1,2 трлн юаней (около 167 млрд долларов), будет уделять приоритетное внимание экологической защите и стимулированию местного процветания.

Однако эксперты выражают опасения, что новая плотина позволит Китаю контролировать или перенаправлять воды реки Ярлунг Цангпо, которая течет на юг в индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, а также в Бангладеш, где впадает в реки Сианг, Брахмапутра и Джамуна.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.