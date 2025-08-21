Рекорды Гиннеса: 116 лет исполнилось сегодня старейшей жительнице мира
Опубликовано:
Сегодня, 21 августа, старейший ныне живущий человек в мире и старейшая жительница Великобритании отмечает свой 116-й день рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт рекордов Гиннеса.
"Этель Катерхэм, проживающая в графстве Суррей, Англия, удерживает рекорд, а также является старейшей женщиной в мире с 30 апреля, когда LongeviQuest подтвердил ее возраст", - сообщается в публикации.
Рекордсменка родилась в графстве Хэмпшир 21 августа 1909 года, она была одной из восьми детей в семье. Ее сестра Глэдис Бабилас (умерла в 2002 году) также прожила впечатляющий срок, дожив до 104 лет и 78 дней.
К сожалению, Этель потеряла своего супруга в 1976 году, а также пережила обоих своих детей. Считается, что она - последний живой человек, родившийся в 1909 году.
Она также является одним из старейших людей, переживших пандемию COVID-19, заразившись этой болезнью в 2020 году в возрасте 110 лет.
Однажды Этель попросили раскрыть секрет долголетия в интервью Salisbury Journal.
"Говорите "да" каждой возможности, потому что никогда не знаешь, к чему она приведет. Сохраняйте позитивный настрой и соблюдайте умеренность во всем", - цитирует издание ответ рекордсменки.
Напомним, в прошлом году старейшей женщиной мира была названа жительница Японии Томико Итоока. После ее смерти в январе этого года бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас была признана старейшим человеком мира.
Ранее мы писали, что названная старейшей жительницей до Томико Итоока, предыдущая обладательница рекорда Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Как сообщали родные женщины, она умерла во сне.
По данным Исследовательской группы геронтологии, ее возраст и статус были подтверждены с использованием научных стандартов подтверждения возраста как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса (GWR).
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2277753-rekordy-ginnesa-116-let-ispolnilos-segodnya-stareyshey-zhitelnice-mira/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах