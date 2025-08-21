jitsu gif
    Рекорды Гиннеса: 116 лет исполнилось сегодня старейшей жительнице мира

    Опубликовано:

    Этель Катерхэм
    Этель Катерхэм. Фото: instagram.com/guinnessworldrecords

    Сегодня, 21 августа, старейший ныне живущий человек в мире и старейшая жительница Великобритании отмечает свой 116-й день рождения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт рекордов Гиннеса.

    "Этель Катерхэм, проживающая в графстве Суррей, Англия, удерживает рекорд, а также является старейшей женщиной в мире с 30 апреля, когда LongeviQuest подтвердил ее возраст", - сообщается в публикации.

    Рекордсменка родилась в графстве Хэмпшир 21 августа 1909 года, она была одной из восьми детей в семье. Ее сестра Глэдис Бабилас (умерла в 2002 году) также прожила впечатляющий срок, дожив до 104 лет и 78 дней.

    К сожалению, Этель потеряла своего супруга в 1976 году, а также пережила обоих своих детей. Считается, что она - последний живой человек, родившийся в 1909 году.

    Она также является одним из старейших людей, переживших пандемию COVID-19, заразившись этой болезнью в 2020 году в возрасте 110 лет.

    Однажды Этель попросили раскрыть секрет долголетия в интервью Salisbury Journal.

    "Говорите "да" каждой возможности, потому что никогда не знаешь, к чему она приведет. Сохраняйте позитивный настрой и соблюдайте умеренность во всем", - цитирует издание ответ рекордсменки.

    Напомним, в прошлом году старейшей женщиной мира была названа жительница Японии Томико Итоока. После ее смерти в январе этого года бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас была признана старейшим человеком мира.

    Ранее мы писали, что названная старейшей жительницей до Томико Итоока, предыдущая обладательница рекорда Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет. Как сообщали родные женщины, она умерла во сне.

    По данным Исследовательской группы геронтологии, ее возраст и статус были подтверждены с использованием научных стандартов подтверждения возраста как Группой геронтологических исследований (GRG), так и Книгой рекордов Гиннесса (GWR).

