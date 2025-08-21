"Ради сокращения затрат": 40 тысяч госслужащих уволят в Румынии

Вице-премьер Румынии Танцош Барна заявил, что в рамках административной реформы в стране сократят 40 тысяч госслужащих, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

"В рамках административной реформы, входящей во второй пакет мер (по экономии средств госбюджета - ред.), будут уволены 40 000 государственных служащих из местных и центральных органов власти, а именно из префектур, офисов высокопоставленных лиц, мэрий и окружных советов. Это оценка министерства развития, составленная на основе предложений наших коллег", - цитирует издание слова Барна на брифинге.

По его словам, правительство работает над окончательным списком учреждений, работники которых попадут под увольнение ради сокращения непроизводительных затрат и повышения эффективности местного государственного управления. Помимо этого, власти выступают за оптимизацию ресурсов, чтобы один и тот же сотрудник мог работать в нескольких населенных пунктах, если речь идет о коммунах с населением меньше 1500 человек.

Авторы статьи напоминают, что правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.

Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер, сообщается в статье.

Напомним, этой весной, 14 марта, в Казнете появилась петиция за сокращение численности государственных служащих и повышение эффективности государственного управления.

Также напомним, в январе 2021 года Токаев дал поручения по сокращению штата госслужащих, отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы.

Вместе с тем, в марте 2025 года глава государства на заседании Национального курултая высказался о необходимости создания нового госоргана - в сфере ядерной энергетики.

Также в прошлом году в Казахстане произошла реорганизация госструктур. Так, с сентября при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начал работать Комитет государственной инспекции труда.

В конце мая сообщалось, что в МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности.

А в начале мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

Мы также писали, что в июле в Министерстве по ЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, три новых комитета образовали при Министерстве юстиции РК. Наряду с этим 59 госучреждений было ликвидировано.

