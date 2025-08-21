"Ради сокращения затрат": 40 тысяч госслужащих уволят в Румынии

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    "Ради сокращения затрат": 40 тысяч госслужащих уволят в Румынии

    Опубликовано:

    Мужчина в костюме
    Чиновник. Иллюстративное фото: Ash2016 / Getty Images

    Вице-премьер Румынии Танцош Барна заявил, что в рамках административной реформы в стране сократят 40 тысяч госслужащих, передает NUR.KZ со ссылкой на "РИА Новости".

    "В рамках административной реформы, входящей во второй пакет мер (по экономии средств госбюджета - ред.), будут уволены 40 000 государственных служащих из местных и центральных органов власти, а именно из префектур, офисов высокопоставленных лиц, мэрий и окружных советов. Это оценка министерства развития, составленная на основе предложений наших коллег", - цитирует издание слова Барна на брифинге.

    По его словам, правительство работает над окончательным списком учреждений, работники которых попадут под увольнение ради сокращения непроизводительных затрат и повышения эффективности местного государственного управления. Помимо этого, власти выступают за оптимизацию ресурсов, чтобы один и тот же сотрудник мог работать в нескольких населенных пунктах, если речь идет о коммунах с населением меньше 1500 человек.

    Авторы статьи напоминают, что правительство Румынии на заседании парламента 7 июля взяло на себя ответственность за пакет мер по сокращению дефицита госбюджета, который включает в себя в том числе повышение НДС до 21%, чтобы сократить дефицит госбюджета. Меры также предусматривают повышение акцизов на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, введение медицинского взноса для пенсионеров, ограничение зарплат для бюджетников.

    Премьер Румынии Илие Боложан ранее заявлял, что страна столкнулась с тяжелой экономической ситуацией, поэтому правительство приняло пакет мер по сокращению расходов. Он объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила гораздо больше, чем могла себе позволить. В 2024 году дефицит бюджета Румынии составлял 9,4% от ВВП страны. Власти обещали, что в 2025 году он будет снижен до 7%, но пока не предприняли для этого никаких конкретных мер, сообщается в статье.

    Напомним, этой весной, 14 марта, в Казнете появилась петиция за сокращение численности государственных служащих и повышение эффективности государственного управления.

    Также напомним, в январе 2021 года Токаев дал поручения по сокращению штата госслужащих, отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы.

    Вместе с тем, в марте 2025 года глава государства на заседании Национального курултая высказался о необходимости создания нового госоргана - в сфере ядерной энергетики.

    Также в прошлом году в Казахстане произошла реорганизация госструктур. Так, с сентября при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начал работать Комитет государственной инспекции труда.

    В конце мая сообщалось, что в МВД Казахстана планируют образовать еще один комитет, который будет заниматься противодействием наркопреступности.

    А в начале мая 2024 года в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК появился новый комитет - Комитет искусственного интеллекта.

    Мы также писали, что в июле в Министерстве по ЧС РК образовали новый Комитет предупреждения чрезвычайных ситуаций.

    Кроме этого, три новых комитета образовали при Министерстве юстиции РК. Наряду с этим 59 госучреждений было ликвидировано.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.